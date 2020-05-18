Германия и Франция предлагают создать фонд ЕС в 500 млрд евро для восстановления после пандемии
Германия и Франция совместно предложили создать фонд размером 500 млрд евро для стимулирования европейской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, сообщает 18 мая Assiciated Press.
В совместном заявлении канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что фонд будет использовать бюджетные средства Европейского союза для помощи секторам и регионам, которые особенно пострадали от пандемии. По их задумке, все 27 стран Евросоюза смогут взять эту сумму на финансовых рынках, а деньги будут выделяться наиболее пострадавшим.
Лидеры ФРГ и Франции заявили, что будут добиваться «скорейшего соглашения» с другими членами ЕС для создания фонда восстановления. Инициативу поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако есть опасение, что пандемия и меры реагирования на неё союза могут повысить антиевропейские настроения в государствах-членах.