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18.05.2020 20:11
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Германия и Франция предлагают создать фонд ЕС в 500 млрд евро для восстановления после пандемии

Германия и Франция совместно предложили создать фонд размером 500 млрд евро для стимулирования европейской экономики, пострадавшей от пандемии коронавируса, сообщает 18 мая Assiciated Press.

В совместном заявлении канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон заявили, что фонд будет использовать бюджетные средства Европейского союза для помощи секторам и регионам, которые особенно пострадали от пандемии. По их задумке, все 27 стран Евросоюза смогут взять эту сумму на финансовых рынках, а деньги будут выделяться наиболее пострадавшим.

Лидеры ФРГ и Франции заявили, что будут добиваться «скорейшего соглашения» с другими членами ЕС для создания фонда восстановления. Инициативу поддержала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Однако есть опасение, что пандемия и меры реагирования на неё союза могут повысить антиевропейские настроения в государствах-членах.

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Комментарии (2)

father
Нам тоже надо создать фонд со странами СНГ тысяч этак в 100 рублей...
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