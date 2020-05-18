В России стартовал крупнейший инклюзивный конкурс детских рисунков. В жюри — Эрмитаж и Русский музей

В России стартовал крупнейший инклюзивный конкурс детских рисунков «Я художник — я так вижу». В нём могут принять участие дети и молодые люди с инвалидностью, а также их братья и сёстры. Оценивать работы будут представители 26 музеев страны, в числе которых Эрмитаж и Русский музей. Конкурс «Я художник — я так вижу» проводится с 2016 года, в этом году он состоится в пятый, юбилейный раз. Его организаторами выступают некоммерческая организация по социокультурной реабилитации «Колесо Обозрения», благотворительный фонд «Обнажённые сердца», Российский национальный комитет Международного совета музеев и одна из крупнейших социальных сетей.

Тема нынешнего конкурса — «Колесо в искусстве». «Колесо — это символ организатора конкурса, один из простейших механизмов, движитель, преобразующий энергию в полезную работу. От «вечного колеса» Леонардо да Винчи до «Колеса велосипеда» Марселя Дюшана и далее, колесо является как главным героем, так и второстепенным участником многочисленных художественных произведений. В конкурсе примут участие работы — интерпретации произведений искусства на тему конкурса из коллекции любого музея мира, созданные ребятами самостоятельно, а также совместно с художниками и музейными педагогами», — рассказали организаторы. В конкурсе могут принять участие дети и молодые люди с инвалидностью, а также их братья и сестры, в возрасте от 6 до 20 лет. Проводится он в два этапа: с 15 мая по 15 июля — регистрация участников конкурса; С 1 июня по 15 августа — приём работ. Результаты конкурса будут объявлены 25 августа. Награждение победителей, а также открытие выставки планируется 20 сентября в Государственном музее — культурном центре «Интеграция» имени Н. А. Островского .

Оценивать работы будут представители 26 крупнейших музеев страны. Среди них: Всероссийский музей декоративного искусства, Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно», Государственный Исторический музей, Государственный музей — заповедник «Ростовский кремль», Государственный музей изобразительных искусств имени А. С. Пушкина , Государственный Русский музей и многие другие. Отмечается, что в этом году к проекту впервые присоединился Государственный Эрмитаж. Музеи будут оценивать работы по нескольким критериям: оригинальность исполнения, узнаваемость первоисточника и использование интересных изобразительных техник и приемов. При этом в оценке работ будет применяться принцип инклюзии: у жюри не будет информации о наличии или отсутствии инвалидности у авторов работ. Всего в конкурсе будет пятьдесят два победителя — по два от каждого музея-партнера в двух возрастных категориях: от 6 до 13 лет и от 14 до 20 лет. Организаторы отмечают, что особенностью нынешнего конкурса станет большая онлайн-программа. Музей им. А. С. Пушкина проведёт серию мастер-классов и экскурсий, в том числе онлайн, с возможностью участия детей и молодёжи из разных регионов. Среди мероприятий — экскурсии с переводом на жестовый язык и тифлокомментированием. Остальные музеи-партнёры также проведут бесплатные инклюзивные мастер-классы либо в прямом эфире, либо в виде видео или digital-сценария, на основании которого можно будет подготовить конкурсную работу самостоятельно.