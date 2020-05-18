В России стартовал крупнейший инклюзивный конкурс детских рисунков. В жюри — Эрмитаж и Русский музей
В России стартовал крупнейший инклюзивный конкурс детских рисунков «Я художник — я так вижу». В нём могут принять участие дети и молодые люди с инвалидностью, а также их братья и сёстры. Оценивать работы будут представители 26 музеев страны, в числе которых Эрмитаж и Русский музей.
Конкурс «Я художник — я так вижу» проводится с 2016 года, в этом году он состоится в пятый, юбилейный раз. Его организаторами выступают некоммерческая организация по социокультурной реабилитации «Колесо Обозрения», благотворительный фонд «Обнажённые сердца», Российский национальный комитет Международного совета музеев и одна из крупнейших социальных сетей.
Тема нынешнего конкурса — «Колесо в искусстве». «Колесо — это символ организатора конкурса, один из простейших механизмов, движитель, преобразующий энергию в полезную работу. От «вечного колеса» Леонардо да Винчи до «Колеса велосипеда» Марселя Дюшана и далее, колесо является как главным героем, так и второстепенным участником многочисленных художественных произведений. В конкурсе примут участие работы — интерпретации произведений искусства на тему конкурса из коллекции любого музея мира, созданные ребятами самостоятельно, а также совместно с художниками и музейными педагогами», — рассказали организаторы.
В конкурсе могут принять участие дети и молодые люди с инвалидностью, а также их братья и сестры, в возрасте от 6 до 20 лет. Проводится он в два этапа: с 15 мая по 15 июля — регистрация участников конкурса; С 1 июня по 15 августа — приём работ.
Результаты конкурса будут объявлены 25 августа. Награждение победителей, а также открытие выставки планируется 20 сентября в Государственном музее — культурном центре «Интеграция» имени
Оценивать работы будут представители 26 крупнейших музеев страны. Среди них: Всероссийский музей декоративного искусства, Государственный историко-архитектурный, художественный и ландшафтный музей-заповедник «Царицыно», Государственный Исторический музей, Государственный музей — заповедник «Ростовский кремль», Государственный музей изобразительных искусств имени
Музеи будут оценивать работы по нескольким критериям: оригинальность исполнения, узнаваемость первоисточника и использование интересных изобразительных техник и приемов. При этом в оценке работ будет применяться принцип инклюзии: у жюри не будет информации о наличии или отсутствии инвалидности у авторов работ.
Всего в конкурсе будет пятьдесят два победителя — по два от каждого музея-партнера в двух возрастных категориях: от 6 до 13 лет и от 14 до 20 лет.
Организаторы отмечают, что особенностью нынешнего конкурса станет большая онлайн-программа. Музей
Зарегистрироваться на участие в конкурсе, а также ознакомиться с его условиями можно на сайте «Ятаквижу.рф».