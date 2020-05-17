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17.05.2020 17:53
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США опубликовали новейшие правила освоения Луны и ее ресурсов: надо предупреждать о своих планах и регистрировать аппараты

NASA представило принципы «Соглашения Артемида», согласно которым США и другие государства будут осваивать ресурсы Луны. Текст опубликован 17 мая на официальном сайте Космического агентства под названием «Принципы безопасного, мирного и процветающего будущего».

Десять правил, как утверждает агентство, всего лишь расширяют международное соглашение об освоении космоса 1967 года. В числе этих правил — мирные цели освоения Луны и ее ресурсов, прозрачность действий, функциональная совместимость используемых для работы в космосе систем, публикация научных данных и охрана лунных достопримечательностей, которые имеют историческую ценность. О каких именно участках идет речь, не уточняется, но, судя по прилагаемому фото, речь идет в первую очередь о месте высадки астронавта Нила Армстронга 20 июля 1969 года. Также новый документ обязывает страны-участницы своевременно дезактивировать и удалять из космического пространства неиспользуемые объекты, чтобы снизить объемы орбитального мусора, и регистрировать космические аппараты, чтобы не создавать помех в работе друг другу. Также соглашение вводит понятие «зон безопасности». НАСА и страны-партнеры должны будут публично предоставлять информацию о месте и общем характере операций, а также о масштабах «зон безопасности», в которых они ведут свои работы. Добыча и использование космических ресурсов будут проводиться в соответствии с положениями международного договора 1967 года с особым упором на статьи II, VI и XI, в которых говорится, что Луна и космическое пространство не подлежат национальному присвоению, на орбиту Земли нельзя выводить ядерное оружие, а страны, исследующие космос, должны сотрудничать и помогать друг другу.

Напомним, как ранее сообщала «Фонтанка», заявления президента США Дональда Трампа об освоении Луны в Роскосмосе сравнили с вторжением в Ирак, при этом российские исследователи уверены, что на естественном спутнике нашей планеты достаточно полезных ресурсов, чтобы их добыча была экономически оправданна.

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Комментарии (4)

ussr_5e4d4b41561db
давно пора заняться освоением Луны и других Планет... Земля - это один из миллионов и миллиардов шариков, которые есть в огромной Галактике и необъятной Вселенной... люди - всего лишь космическая пыль на фоне Созвездий и Рождения новых Галактик.... Совместное покорение космоса - вот что должно объединить человечество! Как говорили в СССР: "Вперёд, к звёздам!"
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