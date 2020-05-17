США опубликовали новейшие правила освоения Луны и ее ресурсов: надо предупреждать о своих планах и регистрировать аппараты

NASA представило принципы «Соглашения Артемида», согласно которым США и другие государства будут осваивать ресурсы Луны. Текст опубликован 17 мая на официальном сайте Космического агентства под названием «Принципы безопасного, мирного и процветающего будущего».



Десять правил, как утверждает агентство, всего лишь расширяют международное соглашение об освоении космоса 1967 года. В числе этих правил — мирные цели освоения Луны и ее ресурсов, прозрачность действий, функциональная совместимость используемых для работы в космосе систем, публикация научных данных и охрана лунных достопримечательностей, которые имеют историческую ценность. О каких именно участках идет речь, не уточняется, но, судя по прилагаемому фото, речь идет в первую очередь о месте высадки астронавта Нила Армстронга 20 июля 1969 года. Также новый документ обязывает страны-участницы своевременно дезактивировать и удалять из космического пространства неиспользуемые объекты, чтобы снизить объемы орбитального мусора, и регистрировать космические аппараты, чтобы не создавать помех в работе друг другу. Также соглашение вводит понятие «зон безопасности». НАСА и страны-партнеры должны будут публично предоставлять информацию о месте и общем характере операций, а также о масштабах «зон безопасности», в которых они ведут свои работы. Добыча и использование космических ресурсов будут проводиться в соответствии с положениями международного договора 1967 года с особым упором на статьи II, VI и XI, в которых говорится, что Луна и космическое пространство не подлежат национальному присвоению, на орбиту Земли нельзя выводить ядерное оружие, а страны, исследующие космос, должны сотрудничать и помогать друг другу.

