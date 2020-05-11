Бульдозер — единственное, что нужно для добычи ресурсов Луны. Зачем Трамп хочет захватить спутник Земли

На Луне ископаемых нет. Все ценное лежит прямо на поверхности. Ученый, которого Дмитрий Рогозин назвал «современным Жюлем Верном», рассказал «Фонтанке», зачем хотеть Луну с неба.

автор фото Павел Каравашкин / «Фонтанка.ру»

Пока весь мир борется с коронавирусом, Дональд Трамп под шумок пытается присвоить Луну. Администрация президента США разрабатывает «Проект "Артемида"», в котором обещает объединиться с ЕС, Канадой, Японией и ОАЭ в добыче лунных ресурсов. Россию на вечеринку не позвали, и Дмитрий Рогозин уже сравнил космические планы Америки с вторжением в Ирак. Зачем американцы лезут на Луну? За никелем, платиной и гелием-3, например. Что помешало США начать разработку ресурсов Луны сразу после успешного завершения проекта «Аполлон», насколько экономически целесообразно добывать космические ресурсы и что «современный Жюль Верн» ответил Дмитрию Рогозину, «Фонтанке» рассказал доктор физико-математических наук, профессор, заведующий отделом исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ Владислав Шевченко.



сотрудники отдела исследования Луны и планет Государственного астрономического института имени П. К. Штернберга МГУ Фото: с сайта selena.sai.msu.ru

— Владислав Владимирович, если американцы так настойчиво претендуют на Луну, значит, там есть что-то ценное? Какие-то ископаемые?

— Начнем с того, что слово «ископаемые» применительно к лунным ресурсам использовать неправильно. Это на Земле, чтобы добыть, например, платину, надо бурить глубокую шахту, организовывать процесс разработки и добычи. На Луне ничего этого делать не нужно. Там все ценные ресурсы лежат на поверхности в раздробленном виде. Бульдозер — единственный механический агрегат, который нужен, чтобы добывать лунные ресурсы.

— Но для того, чтобы доставить этот бульдозер на Луну, нужны очень веские экономические причины?

— В 1994 году астрономы обнаружили небольшой астероид 1886 DA, всего 2 километра в поперечнике. Но его химический состав оказался весьма привлекательным: железо, никель, кобальт и платина. В рыночных ценах 1994 года стоимость составляла 25 триллионов долларов. К 2012 году этот астероид подорожал до 87,2 триллиона долларов. Расчеты произвела компания Planetary resources. Для сравнения: госдолг США в 2012 году был равен 15,5 триллиона долларов.



У лунных ресурсов есть и еще одно преимущество. Оказалось, что они пополняются. На поверхности Луны стали обнаруживать ударные кратеры от падающих на нее астероидов. За 7 лет было открыто 222 таких кратера. Примерно четверть астероидов, которые оставили эти следы, — железо-никелевые, которые, как мы уже выяснили, очень ценны.

— Советские исследователи в свое время доставили на Землю 324 грамма лунного грунта. Эти образцы тоже были богаты полезными металлами?

— У нас были очень ограниченные пробы, и по массе, и по месту забора. Поэтому говорить об их исследовании на статистическом уровне нельзя. Из опубликованных я бы рекомендовал работы, которые выполняли сотрудники Института геохимии РАН под руководством академика Эрика Галимова по «Луне-24». Но пока это самые начальные сведения о составе лунного грунта.

— Насколько выгодно вкладываться в добычу металлов на Луне? Не окажется ли доставка дороже такого сырья?

— Раньше астрономы были уверены, что если астероид, обладая космической скоростью, падает на поверхность Луны, то происходит высокотемпературный удар, взрыв, и значительная часть самого тела и часть вещества Луны рассеивается в окружающем космическом пространстве. Но самые последние исследования показали, что далеко не все астероиды обладают такой высокой скоростью. Примерно четверть астероидов падает на Луну со скоростью менее 12 километров в секунду. Такой условно медленный астероид оставляет на лунной поверхности до 50% астероидного вещества. Сам астероид при этом механически измельчается.



Поверхность Луны состоит из реголита, сильно раздробленного, выветренного грунта. Если металлический астероид диаметром 1 километр падает на Луну со скоростью 10 километров, то после него остается кратер диаметром 20 километров и глубиной около 700 метров. Таких кратеров на лунной поверхности много. На их дне — раздробленные камни. Но у них очень интересный состав. По расчетным данным, на дне такого среднестатистического кратера может содержаться более 915 миллионов тонн космического железа, которое гораздо удобнее для металлургии, чем ископаемое, земное, плюс 6,6 миллиона тонн никеля, 330 тысяч тонн кобальта и 1650 тонн платины и платиноидов. В рыночной стоимости 2017 года эта платина стоила бы 51 миллиард долларов, если бы оказалась на Земле. Еще 80 миллиардов долларов стоили бы никель и кобальт. Если сравнить все это со стоимостью запуска ракеты, то можно сделать вывод, что добыча космических ресурсов вполне целесообразна.

Кроме того, Земля защищена от метеоритов атмосферой, так как большинство из них сгорает, не долетая до Земли. У Луны такой газовой оболочки нет. «Бомбардировка» Луны продолжалась 3,8–3,9 миллиарда лет. В общей сложности за это время на Луну могло упасть около 854 медленных астероидов. Общий объем платины, который накопился в результате на естественном спутнике нашей планеты, может составлять 14,1 миллиона тонн. В 2016 году частная американская фирма Moon Express Inc получила согласие НАСА на самостоятельную разработку лунных ресурсов. Глава этой фирмы заявил, что на Луне находятся ресурсы не менее чем на 16 квадриллионов долларов.



— Китайцы произвели мягкую посадку своего исследовательского аппарата на обратной стороне Луны. США заявляет права на ресурсы. А Россия оказалась исключена из лунной гонки?

— Ближайший аппарат, который Россия запустит на спутник, — «Луна-25», его летную модель планируется построить к марту 2021 года. «Луна-24» совершила полет и доставила образцы лунного грунта на Землю еще 40 лет назад, в 1976 году. «Луна-25» совершит мягкую посадку в области южного полюса Луны. Этот район считается очень благодатным. Наши специалисты из Института космических исследований РАН, из Государственного астрономического института им. П. К. Штернберга, из института Дубны находили в этой области следы воды в низкотемпературном состоянии. Я многие годы, читая лекции о Луне, говорил, что Луна безводна. Но воду там все-таки нашли. И есть надежда, что спутник не все свои возможности раскрыл людям. Согласно нашей федеральной космической программе за «Луной-25» последуют «Луна-26», «Луна-27» и «Луна-28». А после 2030 года намечены пилотируемые полеты.



— Президент США заявляет права Америки на Луну вразрез с международными договоренностями из соображений экономической выгоды или чтобы отвлечь нацию от обсуждения коронавируса?

— Ресурсы на Луне есть. И имеют экономическую ценность. Но в правовых положениях, которые были зафиксированы еще в 1967 году, Луна, планеты и все небесные тела являются собственностью общечеловеческой. Если вы хотите что-то добывать в хозяйственном смысле, эти юридические вопросы должны быть урегулированы. Как — это вопрос к специалистам в области космического права.

В 80-е годы я работал в Хьюстоне, в Космическом центре имени Джонсона. С американскими коллегами у нас были хорошие отношения, и человеческие, и профессиональные. Я спросил их, почему после успешного завершения программы «Аполлон» они не перейдут к добыче ресурсов на Луне. Мои друзья отвечали, что несколько раз обращались в правительство с этим вопросом, но их предложение отвергали юристы — на основании существующих юридических положений. Проблема вот в чем. Допустим, вы потратили 25 миллиардов долларов на программу «Аполлон». Такую же сумму нужно вложить, чтобы что-то интересное привезти с Луны. А там могут быть довольно ценные материалы, которые при небольшом объеме могут иметь высокую стоимость. Вы привезли это все на землю. И тут появится страна третьего мира, которая никогда не участвовала в космических исследованиях, толком не развивает науку и промышленность, но на основе закона 67-го года имеет право прийти и сказать: «Отдайте нам нашу часть». На это деловые американцы согласиться не могли. И сегодня проблема заключается в том, чтобы урегулировать эти вопросы.

