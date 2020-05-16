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16.05.2020 13:31
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Переживая за вклады, петербургские пенсионеры отдали мошенникам миллионы. За один день

За сутки девять жителей Петербурга пенсионного возраста, среди которых есть и те, кто получил от Путина 75 тысяч рублей в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне, обратились в полицию с заявлениями на мошенников. В карманы обманщиков утекли миллионы.

По данным «Фонтанки», почти во всех случаях мошенники действовали по одной схеме — представлялись службой безопасности банка, говорили о явной попытке сбережения со счета похитить и предлагали срочно перевести их на другой счет. Напуганные пенсионеры реагировали на увещевания и самостоятельно отправляли обманщикам все свои сбережения. Так, 79-летняя пенсионерка с улицы Маршала Захарова отправила неизвестным более полумиллиона своих сбережений.

Пенсионер 1939 года рождения, живущий на улице Лени Голикова, назвал злоумышленнику данные своей карты и лишился всего подарка от президента — с его счета сняли 98 тысяч. 105 тысяч лишилась 73-летняя петербурженка с улицы Тельмана, 70-летняя женщина с Косыгина отдала почти 20 тысяч.

72-летний архитектор концерна, который занимается гидроакустическими приборами, обнаружила, что после беседы с таким «сотрудником службы безопасности» с ее счета исчезло чуть больше миллиона рублей. Еще сто тысяч утекли на счета обманщиков с карты 70-летней женщины, живущей на улице Шостаковича.

Шестидесятилетняя женщина с Советского проспекта, побегав по банкоматам, добровольно рассталась с двумя миллионами рублей. Звонили якобы из Центробанка.

Водитель инкассаторской машины по такой же схеме отдал чуть больше десяти тысяч.

73-летнюю пенсионерку с Береговой улицы в Выборгском районе Петербурга обманули «страховщики», им она назвала данные карты и осталась без 18 тысяч.

Во всех случаях уголовные дела пока не возбуждены. Подобные схемы мошенники активно используют последние несколько месяцев.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (6)

WuhanRockCafe
Ну изъяли у пенсионера лям, другой - случай не первый, можно сказаать рядовой.
Но вот обманным путем лишить ветерана Путинских 75-ти косых это уже беспредел.
В бункер, надеюсь, уже доложили о святотатстве.
Modest_5e4ce41f7533b
До чего разумно устроена система домов престарелых в мире, с которым нам не по пути. Со стариков снимаются все эти заботы от которых они давно уже устали. Утащить могут только клюшку и ту, по забывчивости.
COVID-2036
не, ну если б мне из самого Центрального банка позвонили, я б тоже отдал... но, тут ведь какое дело, надо бы проверить всех этих архитекторов, занимающихся гидроакустическими приборами, ФСБой проверить, а то, вдруг, этому архитектору уже звонили из "администрации президента" и попросили сбросить все имеющиеся схемы и чертежи г/а приборов на адрес эл. почты конторы из Лэнгли, а копия - в МИ6.
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