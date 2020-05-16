Переживая за вклады, петербургские пенсионеры отдали мошенникам миллионы. За один день

По данным «Фонтанки», почти во всех случаях мошенники действовали по одной схеме — представлялись службой безопасности банка, говорили о явной попытке сбережения со счета похитить и предлагали срочно перевести их на другой счет. Напуганные пенсионеры реагировали на увещевания и самостоятельно отправляли обманщикам все свои сбережения. Так, 79-летняя пенсионерка с улицы Маршала Захарова отправила неизвестным более полумиллиона своих сбережений.

За сутки девять жителей Петербурга пенсионного возраста, среди которых есть и те, кто получил от Путина 75 тысяч рублей в честь годовщины Победы в Великой Отечественной войне, обратились в полицию с заявлениями на мошенников. В карманы обманщиков утекли миллионы.

Пенсионер 1939 года рождения, живущий на улице Лени Голикова, назвал злоумышленнику данные своей карты и лишился всего подарка от президента — с его счета сняли 98 тысяч. 105 тысяч лишилась 73-летняя петербурженка с улицы Тельмана, 70-летняя женщина с Косыгина отдала почти 20 тысяч.



72-летний архитектор концерна, который занимается гидроакустическими приборами, обнаружила, что после беседы с таким «сотрудником службы безопасности» с ее счета исчезло чуть больше миллиона рублей. Еще сто тысяч утекли на счета обманщиков с карты 70-летней женщины, живущей на улице Шостаковича.



Шестидесятилетняя женщина с Советского проспекта, побегав по банкоматам, добровольно рассталась с двумя миллионами рублей. Звонили якобы из Центробанка.



Водитель инкассаторской машины по такой же схеме отдал чуть больше десяти тысяч.



73-летнюю пенсионерку с Береговой улицы в Выборгском районе Петербурга обманули «страховщики», им она назвала данные карты и осталась без 18 тысяч.



Во всех случаях уголовные дела пока не возбуждены. Подобные схемы мошенники активно используют последние несколько месяцев.