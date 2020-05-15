Сезон в РПЛ будет доигран без болельщиков

Оставшиеся матчи чемпионата Российской премьер-лиги пройдут без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза в пятницу, 15 мая, по итогам исполкома организации, на котором было принято решение о продолжении сезона.

Отмечается, что места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации. Также стал известен примерный план календаря:

23-й тур: 21 июня

1/4 финала Олимп-Кубка России: 24 июня

24-й тур: 28 июня

25-й тур: 1 июля

26-й тур: 5 июля

27-й тур: 8 июля