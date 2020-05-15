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15.05.2020 14:09
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Сезон в РПЛ будет доигран без болельщиков

Оставшиеся матчи чемпионата Российской премьер-лиги пройдут без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза в пятницу, 15 мая, по итогам исполкома организации, на котором было принято решение о продолжении сезона.

Отмечается, что места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации. Также стал известен примерный план календаря:

23-й тур: 21 июня

1/4 финала Олимп-Кубка России: 24 июня

24-й тур: 28 июня

25-й тур: 1 июля

26-й тур: 5 июля

27-й тур: 8 июля

28-й тур: 12 июля

29-й тур: 15 июля

Полуфинал Олимп-Кубка России: 18–19 июля

30-й тур: 22 июля

Финал Олимп-Кубка России: 25 июля

В структуре календаря фиксируется один день для проведения тура. В расписании матчей один тур может проходить в течение трех-четырех дней. Подробное расписание матчей по игровым дням будет опубликовано дополнительно.

Напомним, что в матчах будет разрешено делать до пяти замен.

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Комментарии (2)

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Надеюсь, играть будут в масках, перчатках, и с соблюдением социальной дистанции? С обязательной дезинфекцией мяча после каждого удара.
Виталий Кувшинов
Вот, это правильно. А то в дни матчей остров прямо люмпенизируется, гулять неприятно.
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