Сезон в РПЛ будет доигран без болельщиков

Оставшиеся матчи чемпионата Российской премьер-лиги пройдут без зрителей. Об этом сообщили в пресс-службе Российского футбольного союза в пятницу, 15 мая, по итогам исполкома организации, на котором было принято решение о продолжении сезона.
Отмечается, что места матчей турнира будут определяться с учетом эпидемиологической ситуации. Также стал известен примерный план календаря:
23-й тур: 21 июня
1/4 финала Олимп-Кубка России: 24 июня
24-й тур: 28 июня
25-й тур: 1 июля
26-й тур: 5 июля
27-й тур: 8 июля
28-й тур: 12 июля
29-й тур: 15 июля
Полуфинал Олимп-Кубка России: 18–19 июля
30-й тур: 22 июля
Финал Олимп-Кубка России: 25 июля
В структуре календаря фиксируется один день для проведения тура. В расписании матчей один тур может проходить в течение трех-четырех дней. Подробное расписание матчей по игровым дням будет опубликовано дополнительно.
Напомним, что в матчах будет разрешено делать до пяти замен.