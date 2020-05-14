Трамп отправил послом США на Украину отставного генерал-лейтенанта Дейтона

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.



Об этом сообщила пресс-служба Белого дома 14 мая. "Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - сказано в заявлении.

Дейтон в настоящее время является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Был координатором по вопросам безопасности в палестино-израильском конфликте, директором по стратегии, планов и политики штаба США, директором операций разведки Пентагона и атташе по вопросам обороны в посольстве США в России. Получил степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Уильяма и Мэри, степень магистра истории - в Кембриджском университете и степень магистра международных отношений - в Университете Южной Калифорнии. Владеет русским языком. Учился в Гарвардском университете по стипендиальной программе Колледжа для высшего военного состава и был старшим научным сотрудником Сухопутных войск в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Вышел в отставку с действительной военной службы 1 декабря 2010 года в звании генерал-лейтенанта, прослужив в вооруженных силах США более 40 лет.