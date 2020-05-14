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14.05.2020 23:24
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Трамп отправил послом США на Украину отставного генерал-лейтенанта Дейтона

Президент Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп внес кандидатуру генерал-лейтенанта в отставке Кейта Дейтона на должность посла в Украине.

Об этом сообщила пресс-служба Белого дома 14 мая. "Кейт Дейтон из Вашингтона будет чрезвычайным и полномочным послом Соединенных Штатов Америки в Украине", - сказано в заявлении.

Дейтон в настоящее время является директором Центра им. Джорджа Маршалла в Германии. Был координатором по вопросам безопасности в палестино-израильском конфликте, директором по стратегии, планов и политики штаба США, директором операций разведки Пентагона и атташе по вопросам обороны в посольстве США в России. Получил степень бакалавра гуманитарных наук в Колледже Уильяма и Мэри, степень магистра истории - в Кембриджском университете и степень магистра международных отношений - в Университете Южной Калифорнии. Владеет русским языком. Учился в Гарвардском университете по стипендиальной программе Колледжа для высшего военного состава и был старшим научным сотрудником Сухопутных войск в Совете по международным отношениям в Нью-Йорке. Вышел в отставку с действительной военной службы 1 декабря 2010 года в звании генерал-лейтенанта, прослужив в вооруженных силах США более 40 лет.

Должность посла США на Украине вакантна с мая 2019 года после отзыва в Вашингтон предыдущего посла — Мари Йованович, занимавшей этот пост с августа 2016 года. В октябре 2019 года Йованович на закрытых слушаниях перед комиссией конгресса объяснила свой отъезд из Киева давлением со стороны Трампа, а также безосновательными обвинениями со стороны его адвоката Руди Джулиани и его ближайшего окружения.

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Комментарии (1)

У трампв свои проблемы. Читай

https://zen.yandex.ru/media/id/5d5381d20ce57b00c1d82d57/diadia-sem-v-panike-5eb09f64dadc5a18844cde51?from=editor
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