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14.05.2020 17:51
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Аварии с большегрузами затыкают улицы Петербурга. На Московском шоссе собралась пробка на шесть километров

Московское шоссе в Пушкинском районе Петербурга оказалось полностью перегорожено аварией с грузовиками. Похожая ситуация, но в меньших масштабах, сложилась в Приморском районе.

Как сообщают 14 мая очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург», на Московском шоссе, недоезжая «Ленты», произошло ДТП с участием внедорожника Mitsubishi, грузового фургона и, судя по фото, двух фур. В результате движение в сторону Петербурга оказалось полностью заблокировано и собралась многокилометровая пробка.

Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

Аналитический центр «Яндекс.Пробок» отмечает, что уже в половине четвертого часа дня на шоссе наблюдался 4,5-километровый затор от центра Scania до 3-го Бадаевского проезда. К 17 часам пробка в сторону города растянулась почти на 6 километров. «Я еле вылез из этого ада, объезд через Софийку», — пишет в «ДТП и ЧП» Евгений.

Второе ДТП произошло на перекрестке Планерной улицы и Долгоозерной, сообщает очевидец Александр. Там столкнулись легковой автомобиль и шаланда. В результате оказалось полностью перекрыто движение в сторону улицы Шаврова и поворот на Долгоозерную.

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