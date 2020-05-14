В США и Великобритании начали тестировать вакцину от коронавируса на макаках
Ученые смогли провести успешное испытание экспериментальной вакцины от коронавируса на приматах, защитив обезьян от пневмонии.
«Вакцинация [препаратом] ChAdOx1 nCoV-19 вызывала гуморальный и клеточный иммунный ответ у макак», — сообщается в опубликованном 14 мая исследовании на портале bioRxiv.
Препарат вводили шести макакам, у которых были все признаки COVID-2019. После выработки антител ученые ввели им уже настоящий вирус. Вакцина помогла защитить обезьян от повреждения легких при высоких дозах вируса SARS-CoV-2.
В конце апреля ученые начали первую фазу клинических испытаний нового препарата.
Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко заявил, что вакцина от COVID-2019 может появиться уже в середине лета, после чего можно ждать «возвращения к спокойной жизни». В РАН полагают, что вакцинация от коронавируса в РФ может пойти «по военному пути» из-за его быстрого распространения.
Число заразившихся коронавирусом в России уже перевалило за 250 тысяч человек.