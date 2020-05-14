В Росгвардии Чечни совершили обряд жертвоприношения ко дню памяти первого президента республики Ахмата Кадырова

Две тонны мяса от 18 жертвенных животных раздали семьям погибших сотрудников ко Дню памяти и скорби чеченского народа, появившегося после гибели президента Чеченской Республики Ахмата Кадырова. Религиозный обряд жертвоприношения был проведен на территории управления Росгвардии, сообщает ведомство на своем сайте.



«Мы вспоминаем всех тех, кто отдал свои жизни во имя нашего Отечества. В самое трудное время первый президент Чеченской Республики, Герой России Ахмат-Хаджи Кадыров первым встал на защиту законных интересов жителей республики. И сегодня под руководством главы региона Рамзана Кадырова мы продолжаем дело Ахмата-Хаджи во благо народа, во благо родины», — отметил генерал-майор полиции Шарип Делимханов, по поручению которого и было организовано мероприятие.

