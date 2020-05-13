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13.05.2020 16:44
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Дмитрий Козак прилетел в Берлин для переговоров по Украине, несмотря на коронавирусные ограничения

Заместитель главы администрации российского президента, курирующий украинский вопрос, прилетел в столицу Германии для возможных переговоров.

«Заместитель руководителя администрации президента РФ Дмитрий Козак прибыл в Берлин спецбортом «Россия», несмотря на ограничения международного авиасообщения», — сообщает 13 мая ТАСС со ссылкой на свои источники.

Собеседник агентства рассказал, что целью зарубежного визита Козака могут стать переговоры по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе, так как именно он курирует это направление.

Прибытие высокопоставленного гостя из России подтверждает и корреспондент немецкого издания BZ Berlin, который в Twitter написал: «Добро пожаловать в Берлин, товарищи!»

Посольство России в ФРГ пока никак не прокомментировало информацию о прилете Козака.

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Комментарии (2)

Piligrino
А он ещё существует? Давно не видно было.
PROM
что-то мне подсказывает, что он в очередной раз снимет штаны
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