В Петербурге за сутки стало известно еще о пяти смертях от коронавируса. По России почти 100 летальных исходов

В Петербурге за последние сутки подтвердились еще пять смертей от Covid-19. Об этом 13 мая сообщили в оперштабе по борьбе с инфекцией.



Как рассказали «Фонтанке» в комитете по здравоохранению Петербурга, за последние 24 часа коронавирус как причина смерти подтвержден у пяти человек, умерших в последнее время. Таким образом, всего в городе за период пандемии зафиксировано 63 летальных исхода.



Статистика смертей по России за сутки увеличилась на 96 фамилий. Из них 53 приходится на Москву, семь — на Московскую область. На третьем месте по количеству последних подтверждённых смертей Петербург. В остальных регионах от 1 до 4 летальных исходов.

