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12.05.2020 18:35
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Печать

В Петербурге полиция начала фотоохоту на нарушителей масочно-перчаточного режима. Но сама не предохраняется

Полицейские Петербурга начали фотографировать гуляющих без масок и перчаток прохожих. Сообщения в редакцию «Фонтанки» поступили из трех районов города.

За работой полицейского тандема с интересом наблюдали 12 мая жители Васильевского острова. Во дворе 67-го дома по Малому проспекту сотрудница полиции фотографировала гуляк, а ее напарник с колес составлял административные протоколы.

Судя по присланным в редакцию снимкам, орудующую смартфоном сотрудницу тоже можно записать в нарушители. По правилам Смольного на улице можно появляться только в маске и перчатках, но женщина была экипирована наполовину.

автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия
автор фото читательница «Фонтанки» Анастасия

Донесения о фотографировании прохожих поступили также из Выборгского и Красногвардейского районов Петербурга.

Поправки Смольного в постановление № 121 о введении режима повышенной готовности обязывают жителей появляться в общественных местах в маске и перчатках. Неясность определения «общественное место» чиновники компенсируют личной уверенностью в том, что под него попадают улицы.

Отсутствие маски или перчаток, по логике Смольного, — правонарушение. За него могут составить протокол по статье 20.6.1 КоАП (штраф до 30 тысяч рублей) и по статье 8_6–1 городского закона об административных правонарушениях с наказанием 4 тысячи рублей.

Активность полиции по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима оценить пока не представляется возможным. «Фонтанка» запросила информацию в ГУ МВД Петербурга и области.

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© Фонтанка.Ру

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Комментарии (20)

krasnonosov
Если будут усердствовать по количеству выписанных штрафов, то вскоре на свои аппараты смогут сфотографировать лишь внутреннюю стенку своей прямой кишки.
Терпение населения не безгранично
Dimitry Antonov
Страна идиотов. Где все равны.
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