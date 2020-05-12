Судя по присланным в редакцию снимкам, орудующую смартфоном сотрудницу тоже можно записать в нарушители. По правилам Смольного на улице можно появляться только в маске и перчатках, но женщина была экипирована наполовину.

За работой полицейского тандема с интересом наблюдали 12 мая жители Васильевского острова. Во дворе 67-го дома по Малому проспекту сотрудница полиции фотографировала гуляк, а ее напарник с колес составлял административные протоколы.

Полицейские Петербурга начали фотографировать гуляющих без масок и перчаток прохожих. Сообщения в редакцию «Фонтанки» поступили из трех районов города.

Донесения о фотографировании прохожих поступили также из Выборгского и Красногвардейского районов Петербурга.



Поправки Смольного в постановление № 121 о введении режима повышенной готовности обязывают жителей появляться в общественных местах в маске и перчатках. Неясность определения «общественное место» чиновники компенсируют личной уверенностью в том, что под него попадают улицы.



Отсутствие маски или перчаток, по логике Смольного, — правонарушение. За него могут составить протокол по статье 20.6.1 КоАП (штраф до 30 тысяч рублей) и по статье 8_6–1 городского закона об административных правонарушениях с наказанием 4 тысячи рублей.



Активность полиции по выявлению нарушителей масочно-перчаточного режима оценить пока не представляется возможным. «Фонтанка» запросила информацию в ГУ МВД Петербурга и области.



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