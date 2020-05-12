Коронавирус в Петербурге, стране и мире. Главное за 12 мая
Первый рабочий день в России после шести недель простоя, от неисправных аппаратов ИВЛ погибли пациенты в Петербурге, — события вторника, 12 мая.
Больница Святого Георгия купила 237 аппаратов ИВЛ за 441 миллион рублей у Уральского приборостроительного завода. Возгорание одного из них привело к гибели пяти пациентов.
Уральский приборостроительный завод закупил в США 20 тысяч датчиков давления для аппаратов ИВЛ «Авента-М» — на 30 с лишним миллионов рублей.
Торговые центры в Петербурге потихоньку открываются. Смольный обвиняет их в нарушении режима повышенной готовности.
Интересно, а что бизнес думает о чиновниках?
Мы чутка приврали, сообщив о закупке Уральским приборостроительным заводом комплектующих для аппаратов ИВЛ «Авента-М» на сотни тысяч евро.
УПЗ закупает иностранные комплектующие не только за евро, но и за доллары. В мае 2020 года предприятие уже объявило конкурсы на сумму более миллиона долларов.
Особая гордость Уральского приборостроительного завода — аппарат ИВЛ «Авента-М». Его официально считают продуктом отечественной разработки и поставляют в десятки российских больниц.
Судя по СПАРК, в апреле — мае УПЗ на сотни тысяч евро закупил комплектующие для сборки «Авенты-М».
У аппаратов ИВЛ, которые привели к пожарам в больницах Москвы и Петербурга, один производитель — Уральский приборостроительный завод, входящий в группу компаний Ростеха.
Заболеваемость в Петербурге растет стремительнее, чем тестирование жителей на COVID-19. Составленный «Фонтанкой» график показывает, что резкого роста обследований в городе не происходит. В некоторые дни мая их проводят меньше, чем в апреле.
За последние сутки в Петербурге обследованы 7572 человека. По словам Владимира Путина, в России ежедневно проводят около 170 тысяч тестов. То есть на второй по величине город страны приходится
«Как и в случае с введением налога на проценты по вкладам, чувствуется, что сегодняшние меры по поддержке семей с детьми слабо связаны непосредственно с эпидемией коронавируса, а просто были давно подготовлены, в логике мер по улучшению демографии, начиная с «бесплатных горячих школьных завтраков» и детей как «достояния государства» в поправках к Конституции.
По логике Путина получается, что молодым людям в возрасте 22–35 лет без детей денежная помощь не
нужна, ведь их вообще планировали обложить налогом на бездетность. И о работающих пенсионерах в возрасте старше 65 лет, которых обязали самоизолироваться первыми, тоже забыли.
На вчерашних дебатах Соболь — Собчак был тезис Собчак, что нельзя платить всем, включая богатых типа Сечина. А выплаты на несовершеннолетних детей богатых людей, получается, можно делать? Где анализ падения доходов семей в результате карантина? Нам просто говорится, что семьи с детьми — это самые бедные, незащищенные слои населения. Но совсем не факт, что их доходы упали сильнее, чем доходы семей без детей в возрасте 22-35 лет. Скорее всего, как раз наоборот — доходы молодых сотрудников сократятся сильнее, поскольку они менее опытны, а значит менее ценны для своих работодателей.
Выявление наиболее пострадавших категорий населения должно быть скорее по отраслевому принципу, а не по семейному статусу и факту наличия несовершеннолетних детей. Если же вы хотите просто поддерживать семьи с детьми в рамках программы искоренения бедности — да ради бога, делайте это в «мирное время». Не надо увязывать это с устранением экономических последствий коронакризиса. Скорее всего, эта мера вводится, чтобы люди не просрочили ипотечные выплаты, ведь семейные люди с детьми предпочитают жить в «своём» жилье. Массовая просрочка по ипотеке стала бы проблемой банков и далее государства. То есть этой мерой государство решает в перспективе свои же проблемы. А как быть молодым людям 22–35 лет без детей, отправленным в неоплачиваемый отпуск, несмотря на все эти путинские «нерабочие дни за счет работодателя» (то есть лишившись
По официальным данным, в Петербурге под коронавирус отданы 5925 коек, на борьбу с инфекцией брошены сотрудники 17 городских стационаров. Они обслуживают в том числе временные госпитали в «Ленэкспо» и пансионате «Заря». К приему больных подключены две федеральные клиники — Первый мед и СЗГМУ Мечникова.
Стационаров, которые оказывают экстренную помощь, становится все меньше.
«Сформирован запас оборудования и техники. В том числе, что сейчас критически важно, создан резерв аппаратов искусственной вентиляции лёгких. И, слава богу, конечно, что он не востребован в полном объёме. Задействована лишь его незначительная часть».
Владимир Путин, 11 мая
Главврач клинической больницы имени Боткина в Москве Алексей Шабунин заразился коронавирусом и самоизолировался в кабинете.
Шабунин известен как брат Елены Малышевой.
На прошлой неделе погиб пациент в «коронавирусной» больнице Москвы —
Утром 12 мая пожар в больнице Святого Георгия Петербурга тоже случился из-за кислородного оборудования.
Неисправный аппарат ИВЛ привезли в Петербург меньше месяца назад. Его произвели на Уральском приборостроительном заводе. Это дочернее предприятие Ростеха. Именно ИВЛ этого завода Россия продала Соединенным Штатам Америки в начале апреля.
Суточное распространение коронавируса по регионам.
После пожара в больнице Святого Георгия и гибели пяти пациентов проверят все стационары Петербурга.
В городе принимают больных коронавирусом 16 больниц.
Предварительная причина пожара — перегрев аппарата ИВЛ. Он был новым, поставлен в мае.
На прошлой неделе суд самоизоляцию отменил. Утром 12-го в Петербурге отменил отмену, ссылаясь на продленные Бегловым ограничения.
В Петербурге — 339 новых случаев за сутки. Общее количество превысило восемь тысяч — 8050.
За последние сутки в России подтверждены 10 899 новых случаев коронавируса, умерли 107 человек
Портал «Госуслуг» работает с перебоями. Россияне ринулись подавать заявления на выплату 10 тысяч каждому ребенку от трех до пятнадцати, обещанную Путиным.
Пять человек погибли в реанимации больницы Святого Георгия в Петербурге. Предварительная причина пожара — неисправность аппаратов ИВЛ.