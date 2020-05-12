«Как и в случае с введением налога на проценты по вкладам, чувствуется, что сегодняшние меры по поддержке семей с детьми слабо связаны непосредственно с эпидемией коронавируса, а просто были давно подготовлены, в логике мер по улучшению демографии, начиная с «бесплатных горячих школьных завтраков» и детей как «достояния государства» в поправках к Конституции.

По логике Путина получается, что молодым людям в возрасте 22–35 лет без детей денежная помощь не

нужна, ведь их вообще планировали обложить налогом на бездетность. И о работающих пенсионерах в возрасте старше 65 лет, которых обязали самоизолироваться первыми, тоже забыли.



На вчерашних дебатах Соболь — Собчак был тезис Собчак, что нельзя платить всем, включая богатых типа Сечина. А выплаты на несовершеннолетних детей богатых людей, получается, можно делать? Где анализ падения доходов семей в результате карантина? Нам просто говорится, что семьи с детьми — это самые бедные, незащищенные слои населения. Но совсем не факт, что их доходы упали сильнее, чем доходы семей без детей в возрасте 22-35 лет. Скорее всего, как раз наоборот — доходы молодых сотрудников сократятся сильнее, поскольку они менее опытны, а значит менее ценны для своих работодателей.