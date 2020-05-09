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09.05.2020 21:29
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Во время пожара в московской «коронавирусной» больнице погиб человек, трое пострадали

Одна из городских больниц Москвы, которая принимает пациентов с коронавирусной инфекцией, загорелась вечером 9 мая. Сообщается об одном погибшем.

По данным столичного управления МЧС, загорелась палата на первом этаже городской больницы №50, которая с середины апреля принимает коронавирусных больных. РИА Новости уточняет, что пациентов из шестиэтажного корпуса эвакуировали в соседнее здание - около 200 человек. Сообщается об одном погибшем, минимум трое пострадали.

Telegram-канал Baza добавляет, что причиной пожара стал загоревшийся кислородный баллон в отделении реанимации. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, в настоящее время открытый огонь ликвидирован.

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Комментарии (6)

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i_hate_you
это ещё ЛенЭкспо не полыхало... погодите, то ли ещё будет ой-ёй-ёй... глядя на фото оттуда - там безопасностью людей и не пахло...
Alex000
Причина смерти: коронавирус, осложнённый пожаром.
И вот ни хрена не смешно, за коронобесием забыли всё похоже, даже про элементарные правила безопасности.
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