Во время пожара в московской «коронавирусной» больнице погиб человек, трое пострадали

Одна из городских больниц Москвы, которая принимает пациентов с коронавирусной инфекцией, загорелась вечером 9 мая. Сообщается об одном погибшем.



По данным столичного управления МЧС, загорелась палата на первом этаже городской больницы №50, которая с середины апреля принимает коронавирусных больных. РИА Новости уточняет, что пациентов из шестиэтажного корпуса эвакуировали в соседнее здание - около 200 человек. Сообщается об одном погибшем, минимум трое пострадали.



Telegram-канал Baza добавляет, что причиной пожара стал загоревшийся кислородный баллон в отделении реанимации. Площадь возгорания составила 20 квадратных метров, в настоящее время открытый огонь ликвидирован.

