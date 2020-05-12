После пожара, унесшего жизни пяти человек, в Петербурге проверят все больницы

Городская администрация проверит работу всех медучреждений города после пожара в больнице Святого Георгия. Об этом 12 мая заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, который приехал к месту трагедии.



Напомним, по последним данным, после возгорания в больнице погибли пять человек, как минимум четверо из них находились на аппаратах ИВЛ. Один из аппаратов, по предварительной информации, и мог стать причиной возгорания. Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

