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При пожаре в больнице Св.Георгия погибли пациенты

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12.05.2020 10:42
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После пожара, унесшего жизни пяти человек, в Петербурге проверят все больницы

Городская администрация проверит работу всех медучреждений города после пожара в больнице Святого Георгия. Об этом 12 мая заявил губернатор Петербурга Александр Беглов, который приехал к месту трагедии.

Напомним, по последним данным, после возгорания в больнице погибли пять человек, как минимум четверо из них находились на аппаратах ИВЛ. Один из аппаратов, по предварительной информации, и мог стать причиной возгорания. Следком возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности двум и более лицам.

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Комментарии (11)

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Сергей Михайлов
почему у нас должна случиться какая-нибудь трагедия, чтобы ответственные начали работать?
***_555
А эту больницу проверяли? Фамилии проверяющих из МЧС известны?
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