12.05.2020 14:20
29 мая — круглый стол «Дом на лето. Как самоизолироваться с комфортом?»
Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость СПБ и ЛО» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Дом на лето. Как самоизолироваться с комфортом?»
Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:
- Насколько вырос спрос на загородную недвижимость?
- Какие дома и участки на загородном рынке пользуются наибольшим спросом?
- Как сейчас развивается рынок загородной недвижимости? Сколько коттеджных поселков строится в пригородах Петербурга?
- Как меняются цены на загородную недвижимость?
- Способствует ли росту спроса на загородное жилье сельская ипотека? Сколько кредитов уже выдано в Ленинградской области?
- Насколько активен спрос на вторичном рынке загородной недвижимости?
- Спрос на аренду дач, коттеджей — будет ли высоким все лето? Сколько стоит сейчас снять дачу на лето в Ленобласти и пригородах Петербурга?
По вопросам участия обращаться: Галина Демидова, +7 921–759–38–23 (пн-пт с 10.00 до 19.00), galina@fontanka.ru
К участию приглашаются: представители строительных компаний загородного жилья и агентств недвижимости, баз отдыха, курортов и эксперты рынка.