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12.05.2020 14:20
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29 мая — круглый стол «Дом на лето. Как самоизолироваться с комфортом?»

Городской портал «Фонтанка.ру» в рамках проекта «Недвижимость СПБ и ЛО» проводит онлайн-заочный круглый стол на тему: «Дом на лето. Как самоизолироваться с комфортом?»

Приглашаем вас обсудить за круглым столом следующие вопросы:

  • Насколько вырос спрос на загородную недвижимость?
  • Какие дома и участки на загородном рынке пользуются наибольшим спросом?
  • Как сейчас развивается рынок загородной недвижимости? Сколько коттеджных поселков строится в пригородах Петербурга?
  • Как меняются цены на загородную недвижимость?
  • Способствует ли росту спроса на загородное жилье сельская ипотека? Сколько кредитов уже выдано в Ленинградской области?
  • Насколько активен спрос на вторичном рынке загородной недвижимости?
  • Спрос на аренду дач, коттеджей — будет ли высоким все лето? Сколько стоит сейчас снять дачу на лето в Ленобласти и пригородах Петербурга?

По вопросам участия обращаться: Галина Демидова, +7 921–759–38–23 (пн-пт с 10.00 до 19.00), galina@fontanka.ru

К участию приглашаются: представители строительных компаний загородного жилья и агентств недвижимости, баз отдыха, курортов и эксперты рынка.

 

План мероприятий

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