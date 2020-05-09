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09.05.2020 11:51
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Петербуржец после «теста» на COVID-19 получил из рук волонтера в качестве лекарства от смертельного вируса «Сибирскую травницу»

В Петербурге разыскивают неизвестного, который притворился волонтёром, проверяющим горожан на коронавирус, и убедил 83-летнего пенсионера отдать ему 49 тысяч рублей за якобы действенные таблетки. Они оказались БАДом из трав.

Как 9 мая стало известно «Фонтанке», к правоохранителям пострадавший обратился накануне и сообщил, что в дверь его квартиры на Кораблестроителей, 40, делец позвонил вечером в четверг. Представился волонтёром, описал опасности СOVID-19 особенно для пожилых, взял мазок якобы для настоящего тестирования, а затем предложил купить таблетки. То, что упаковки под названием «Сибирская травница» не могут стоить почти полсотни тысяч рублей, пенсионер начал подозревать спустя некоторое время и около часа ночи набрал номер полиции.

Оперативники изъяли чек-квитанцию и нашли следы обуви. Среди примет «волонтёра» — возраст около 19 лет. Лицо он закрывал медицинской маской.

© Фонтанка.Ру

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Комментарии (5)

sektor7
Лох это судьба
igoruha
Теперь преступность возрастёт. Под маской не узнать.
_________
И даже чек выдал.
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