FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+11°C/Завтра: +15
74.12р80.06р
ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙНПособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19
08.05.2020 17:20
32
Печать

200 вендинговых аппаратов c масками расставят в петербургском метро. Цена будет ниже, чем в аптеках

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что вендинговые аппараты по продаже средств индивидуальной защиты установят на всех станциях метро. Предложение, по его словам, заметно превышает спрос.

Как рассказал «Фонтанке» чиновник 8 мая, технических проблем с тем, чтобы в короткие сроки найти 200 аппаратов, нет. Именно столько предполагается задействовать на первом этапе; если их будет не хватать, количество увеличат. Помимо обеспечения пассажиров масками и перчатками, это, по словам Елина, решает вопрос со спекуляцией. «Мы предоставим возможность купить маску по самой низкой цене. — подчеркнул он. — Она будет рыночной, но максимально низкой, может быть, мы частично будем субсидировать. В торговле они могут быть дороже, но по крайней мере цена не оторвется сильно, потому что в метро можно будет точно купить дешевле».

О том, что петербуржцев обяжут после майских праздников носить средства индивидуальной защиты в транспорте и в общественных местах, Евгений Елин заявил накануне. По данным «Фонтанки», эта мера содержится в проекте изменений в 121-е постановление правительства, как и необходимость установить вендинговые аппараты на станциях метро. В Москве аналогичное решение уже принято. В столичном метро можно купить маску за 30 рублей, комплект перчаток — за 20 рублей, комплект из маски и перчаток — за 50 рублей.

© Фонтанка.Ру

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (32)

CET
Беглов у пенсионеров отнял льготный проезд на городском транспорте. Теперь эту тему даже не упоминает в своих выступлениях. В нагрузку пенсионерам организовал покупку масок и перчаток, чтобы прокатится в метро, а мог бы хоть от этого освободить пожилых горожан. Да видимо, до него не доходит... Что ещё ожидать от назначенца и временщика?
Michael_5e4cd31840823
Почему не озвучивают сколько это стоило и кто бенефициар?
Анна Прошина
В столичном метро можно купить маску за 30 рублей, комплект перчаток — за 20 рублей, комплект из маски и перчаток — """со скидкой по акции '''" всего за 50 рублей
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний