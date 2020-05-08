200 вендинговых аппаратов c масками расставят в петербургском метро. Цена будет ниже, чем в аптеках

Вице-губернатор Петербурга Евгений Елин сообщил, что вендинговые аппараты по продаже средств индивидуальной защиты установят на всех станциях метро. Предложение, по его словам, заметно превышает спрос.



Как рассказал «Фонтанке» чиновник 8 мая, технических проблем с тем, чтобы в короткие сроки найти 200 аппаратов, нет. Именно столько предполагается задействовать на первом этапе; если их будет не хватать, количество увеличат. Помимо обеспечения пассажиров масками и перчатками, это, по словам Елина, решает вопрос со спекуляцией. «Мы предоставим возможность купить маску по самой низкой цене. — подчеркнул он. — Она будет рыночной, но максимально низкой, может быть, мы частично будем субсидировать. В торговле они могут быть дороже, но по крайней мере цена не оторвется сильно, потому что в метро можно будет точно купить дешевле».