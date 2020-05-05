В московском метро начнут продавать маски по 30 рублей за штуку

На станциях московского метрополитена можно будет приобрести маски в вендинговых аппаратах. Стоить они будут по 30 рублей.



«Сегодня маски поступят на 15 станций. Постепенно маски и перчатки появятся и на других станциях, - сообщает 5 мая транспортный департамент столичной мэрии. - После полного оснащения на станциях пассажирам будет доступно 3 вида продукции: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 20 рублей, весь комплект из маски и перчаток — 50 рублей».

Ранее в мэрии сообщали, что крайним вариантом является продажа масок и перчаток в билетных кассах; однако чиновники готовы пойти на это там, «где достаточное количество окон и нет других вариантов».