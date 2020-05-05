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05.05.2020 21:05
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В московском метро начнут продавать маски по 30 рублей за штуку

На станциях московского метрополитена можно будет приобрести маски в вендинговых аппаратах. Стоить они будут по 30 рублей.

«Сегодня маски поступят на 15 станций. Постепенно маски и перчатки появятся и на других станциях, - сообщает 5 мая транспортный департамент столичной мэрии. - После полного оснащения на станциях пассажирам будет доступно 3 вида продукции: одна маска за 30 рублей, комплект перчаток за 20 рублей, весь комплект из маски и перчаток — 50 рублей».

Ранее в мэрии сообщали, что крайним вариантом является продажа масок и перчаток в билетных кассах; однако чиновники готовы пойти на это там, «где достаточное количество окон и нет других вариантов».

Напомним, ранее Смольный в новой редакции 121-го постановления рекомендовал петербуржцам носить маски. О том, в какую сумму может вылиться следование этим рекомендациям – читайте здесь.

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Комментарии (36)

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«А если не будут брать – отключим газ!»

(с)
hmjo
Цена - ничто. А вот если без масок не будут впускать в метро, тогда другое дело. Тогда те, у кого на руках нет с собой собственных масок, покупали бы маски, продаваемые в метро, даже если бы они продавались по цене в 10 раз дороже.
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