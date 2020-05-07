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07.05.2020 14:20
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Депутат Вишневский: Онкоцентр на Ветеранов исключили из списка перепрофилирования под COVID-19

Онкологический центр на пр. Ветеранов, 56, исключили из списка на перепрофилирование под больных с новым коронавирусом. Ранее комздрав сообщал, что одно отделение могут переоборудовать под инфекционное.

Фото: Martsabus (CC BY-SA 3.0)

О том, что центр решено не перепрофилировать, 7 мая сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский со ссылкой на председателя профильной комиссии парламента Елену Киселеву.

Накануне комитет по здравоохранению сообщил, что прорабатывается вопрос о создании отделения для больных коронавирусом на базе Городского клинического онкологического диспансера (ГКОД) на Ветеранов. Лечить там планировалось только тех, кто борется с онкологией.

Ранее на карантин из-за положительного теста на коронавирус были закрыты 9-е онкологическое (хирургическое) отделение и отделение химиотерапии ГКОД. Также семь отделений были закрыты на карантин в НМИЦ онкологии имени Петрова в Песочном.

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