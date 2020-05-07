Депутат Вишневский: Онкоцентр на Ветеранов исключили из списка перепрофилирования под COVID-19

Онкологический центр на пр. Ветеранов, 56, исключили из списка на перепрофилирование под больных с новым коронавирусом. Ранее комздрав сообщал, что одно отделение могут переоборудовать под инфекционное.

О том, что центр решено не перепрофилировать, 7 мая сообщил депутат ЗакСа Борис Вишневский со ссылкой на председателя профильной комиссии парламента Елену Киселеву.

Накануне комитет по здравоохранению сообщил, что прорабатывается вопрос о создании отделения для больных коронавирусом на базе Городского клинического онкологического диспансера (ГКОД) на Ветеранов. Лечить там планировалось только тех, кто борется с онкологией.