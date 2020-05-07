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07.05.2020 13:31
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На Есенина открывается амбулаторно-поликлинический пункт для больных с COVID-19. Здесь будут решать, что с ними делать

Новый амбулаторно-поликлинический пункт для больных с коронавирусной инфекцией начнет принимать пациентов с 8 мая. Он откроется на Есенина, 3, и его работу обеспечивает Медицинский институт имени Березина.

Как сообщает 7 мая пресс-служба губернатора Петербурга, центр был развернут за 72 часа. В нем установлены три компьютерных томографа и санпропускник. Предполагается, что центр сможет обеспечить потребности северных районов города в первичной сортировке пациентов.

Таких учреждений в городе уже 4. «Подобные центры позволяют значительно, на часы, сократить очередь скорых в стационары и разгрузить приемные покои, принять решение о госпитализации или об отсутствии ее необходимости, не госпитализировать легких больных и сохранить койки для более тяжелых пациентов», — говорится в сообщении.

Ранее «Фонтанка» неоднократно описывала очереди из машин скорой помощи перед медицинскими учреждениями. Собеседники издания объясняли это особенностями протокола по приему пациентов с коронавирусом.

За последние сутки в Петербурге коронавирус нашли у 306 горожан, зафиксировано 4 новых смерти. Общее число случаев заражения составило 6190, летальных исходов — 44.

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Комментарии (2)

123_r
Есенина 3, это жилой дом. Адрес точный указан?
Castor Troy
Дайте я: не пытаться пугать население своей простудой
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