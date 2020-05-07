На Есенина открывается амбулаторно-поликлинический пункт для больных с COVID-19. Здесь будут решать, что с ними делать
Новый амбулаторно-поликлинический пункт для больных с коронавирусной инфекцией начнет принимать пациентов с 8 мая. Он откроется на Есенина, 3, и его работу обеспечивает Медицинский институт имени Березина.
Как сообщает 7 мая пресс-служба губернатора Петербурга, центр был развернут за 72 часа. В нем установлены три компьютерных томографа и санпропускник. Предполагается, что центр сможет обеспечить потребности северных районов города в первичной сортировке пациентов.
Таких учреждений в городе уже 4. «Подобные центры позволяют значительно, на часы, сократить очередь скорых в стационары и разгрузить приемные покои, принять решение о госпитализации или об отсутствии ее необходимости, не госпитализировать легких больных и сохранить койки для более тяжелых пациентов», — говорится в сообщении.
Ранее «Фонтанка» неоднократно описывала очереди из машин скорой помощи перед медицинскими учреждениями. Собеседники издания объясняли это особенностями протокола по приему пациентов с коронавирусом.
За последние сутки в Петербурге коронавирус нашли у 306 горожан, зафиксировано 4 новых смерти. Общее число случаев заражения составило 6190, летальных исходов — 44.