Невидимый объект массой в четыре солнца обнаружили астрономы в тысяче световых лет от Земли. Это ближайшая к человечеству черная дыра.



Результаты исследований были опубликованы в журнале Astronomy&Astrophysics, выдержки из статьи 6 мая приводит Европейская южная обсерватория. Тройную систему звезд, в которую входит дыра, невооруженным глазом видно в южном полушарии, открыть ее помог телескоп в чилийской лаборатории. Для наблюдений должны совпасть два фактора — безоблачное небо и отсутствие лунного света. Ближайшая к дыре звезда совершает оборот вокруг нее за 40 дней. Нашли ее в системе HR 6819. Ученые показали видео, которое начинается с показа области неба в созвездии Телескопия, а затем указывается положение в ней HR 6819.

