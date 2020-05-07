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07.05.2020 00:50
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Астрономы нашли ближайшую к Земле черную дыру. Посмотреть на то, что вокруг нее, можно в чилийском небе

Невидимый объект массой в четыре солнца обнаружили астрономы в тысяче световых лет от Земли. Это ближайшая к человечеству черная дыра.

Результаты исследований были опубликованы в журнале Astronomy&Astrophysics, выдержки из статьи 6 мая приводит Европейская южная обсерватория. Тройную систему звезд, в которую входит дыра, невооруженным глазом видно в южном полушарии, открыть ее помог телескоп в чилийской лаборатории. Для наблюдений должны совпасть два фактора — безоблачное небо и отсутствие лунного света. Ближайшая к дыре звезда совершает оборот вокруг нее за 40 дней. Нашли ее в системе HR 6819. Ученые показали видео, которое начинается с показа области неба в созвездии Телескопия, а затем указывается положение в ней HR 6819.

Обнаруженную черную дыру относят к типу «тихих» — ее масса не слишком велика и она не поглощает вещество.

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Комментарии (2)

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