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06.05.2020 18:05
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Почти 700 петербуржцев поплатятся рублём за запретные прогулки на майских праздниках

С 1 по 5 мая в Петербурге составили 676 протоколов за нарушения противоэпидемиологических ограничений, сообщает 6 мая пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Большинство из них пренебрегли запретом на прогулки в парках, скверах, на детских площадках и в других местах массового скопления людей. Из 676 нарушителей 557 ждёт штраф в размере 4000 рублей за игнорирование постановления правительства города, принятого для борьбы с распространением COVID-19.

Наказывать рублём стали не всех — с несколькими сотнями не устоявших перед хорошей погодой петербуржцев представители правопорядка провели профилактические беседы. «Протоколы составляли в исключительных случаях, когда граждане осознанно шли на нарушение, пренебрегая здоровьем окружающих», — пояснили в комитете.

Всего же с момента введения режима самоизоляции в Петербурге было составлено 3357 протоколов об административных правонарушениях за нарушения ограничительных мероприятий по борьбе с распространением коронавируса. Также заведено пять уголовных дел, одно из них связано с «коронавирусным» фейком в соцсетях.

Тёплые длинные выходные в начале мая соблазнили некоторых на необдуманные поступки. Так, двое жителей Новгородской области с дамами 5 мая устроили барбекю на Сенной площади. Позже они извинялись в суде и уверяли, что к метро принесли на мангале уже готовый шашлык. Оба получили штрафы по 25 тысяч рублей — сумма с начала эпидемии максимальная.

Напомним, в апреле в суды Петербурга поступило около 1500 дел о нарушении самоизоляции.

Президент 28 апреля продлил нерабочие дни до 11 мая включительно. Губернатор Петербурга на тот же срок оставил все ограничения, в том числе запрет на прогулки в парках и на спортивных площадках.

Количество подтвержденных случаев заражения коронавирусной инфекцией в Петербурге составляет почти 5900, в России — около 166 000.

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Комментарии (5)

LiChaBaTa
А я в магазин Окей съездил, на парковке никого почти, поставил на место для инвалидов поближе. Увезли сразу почти. Пришлось побегать И в такси три раза, и в ГИБДД, и на стоянку - надеюсь не заразился. За два часа управился. Молодцы ГИБДД и эвакуаторщики. Им этот режим только в плюс - пробок нет - катайся сколько хочешь. Кому война - кому мать родна. Какая тут самоизоляция. Пусть засунут себе ее. Кстати - в ГИБДД без маски не пускают. Имейте в виду - сейчас носите в кармане для вида хотя бы одну.
igoruha
Ну им для отчётности надо же ))) А то как иначе ? У всех штрафуют , а у нас нет ? Пока отделываемся малой кровью . в общем то ...
Петр Петров
фамилии судей напишите если не сложно!!
Героев нашего времени надо знать в лицо
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