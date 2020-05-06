Почти 700 петербуржцев поплатятся рублём за запретные прогулки на майских праздниках

С 1 по 5 мая в Петербурге составили 676 протоколов за нарушения противоэпидемиологических ограничений, сообщает 6 мая пресс-служба Комитета по вопросам законности, правопорядка и безопасности.

Наказывать рублём стали не всех — с несколькими сотнями не устоявших перед хорошей погодой петербуржцев представители правопорядка провели профилактические беседы. «Протоколы составляли в исключительных случаях, когда граждане осознанно шли на нарушение, пренебрегая здоровьем окружающих», — пояснили в комитете.

Большинство из них пренебрегли запретом на прогулки в парках, скверах, на детских площадках и в других местах массового скопления людей. Из 676 нарушителей 557 ждёт штраф в размере 4000 рублей за игнорирование постановления правительства города, принятого для борьбы с распространением COVID-19.

Всего же с момента введения режима самоизоляции в Петербурге было составлено 3357 протоколов об административных правонарушениях за нарушения ограничительных мероприятий по борьбе с распространением коронавируса. Также заведено пять уголовных дел, одно из них связано с «коронавирусным» фейком в соцсетях.

Тёплые длинные выходные в начале мая соблазнили некоторых на необдуманные поступки. Так, двое жителей Новгородской области с дамами 5 мая устроили барбекю на Сенной площади. Позже они извинялись в суде и уверяли, что к метро принесли на мангале уже готовый шашлык. Оба получили штрафы по 25 тысяч рублей — сумма с начала эпидемии максимальная.

Напомним, в апреле в суды Петербурга поступило около 1500 дел о нарушении самоизоляции.