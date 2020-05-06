Все трое умерших с COVID-19 из свежей статистики по Петербургу были пенсионерами

Как сообщает комитет по здравоохранению Смольного, попавшие 6 мая в статистику смертельных случаев от COVID-19 кроме вируса болели гипертонией и сахарным диабетом. Тем не менее основной причиной их смерти названа двусторонняя пневмония, вызванная коронавирусом. Мужчинам, которые лечились в Боткина, было 69 и 64 года, пенсионерка из Введенской больницы дожила до 73 лет.

Комиссия по анализу летальных исходов в Петербурге признала жертвами коронавируса двух пациентов больницы имени Боткина и пенсионерку из Введенской больницы.

Специальная «летальная» комиссия, которая решает, относить ли смертельные случаи к COVID-19 или нет, состоит из 11 человек. Она же вписывает причину смерти в документы погибших медиков, а значит на первом этапе решает, могут ли родственники претендовать на выплаты от государства. В Москве подсчет умерших ведется иначе — в статистику попадают все, у кого был подтвержден коронавирус и пневмония.

В статистику по Петербургу попали 40 человек. Всего в России умерли 1537 ковид-положительных пациентов.