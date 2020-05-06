В Петербурге уже 40 человек скончались от COVID-19, три новые смерти подтвердили за сутки

Ещё трое пациентов петербургских больниц умерли от новой коронавирусной инфекции. Об этом свидетельствуют данные портала «Стопкоронавирус.рф» на 6 мая.

В комитете по здравоохранению Петербурга «Фонтанке» подтвердили, что зафиксированы три новых летальных случая. Таким образом, по официальным данным, всего от COVID-19 в городе скончались сорок человек.

В России за последние сутки зарегистрировано рекордное число смертей: скончались 86 человек. 50 из них умерли в Москве, ещё 14 - в Московской области. Также новые смерти фиксируют в Дагестане, Ингушетии, Ростовской, Свердловской, Ярославской областях, Приморском крае, Ставрополье.