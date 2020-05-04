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04.05.2020 17:20
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Британия подозревает российских хакеров в попытке украсть данные о разработке вакцины от коронавируса

Британские университеты и научные учреждения, которые проводят исследования, связанные с коронавирусом, подверглись хакерским атакам, сообщает The Guardian со ссылкой на данные Национального центра кибербезопасности (NCSC).

В попытках украсть данные, в частности о разработке вакцины против Covid-19, подозревают хакеров из России, Ирана и Китая.

NCSC заявил, что доля кибератак с целью кражи результатов научных исследований, связанных с коронавирусом, возросла, и назвал эту преступную деятельность «крайне предосудительной». При этом ни одна из хакерских атак не увенчалась успехом, отмечают британские СМИ.

Напомним, девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных. Среди них и петербургская разработка. В Минздраве РФ пообещали, что российская вакцина будет готова до конца года. В мире сейчас насчитывается 83 кандидатные вакцины, из которых 6 уже проходят клинические испытания.

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Комментарии (13)

260608031
Было бы здорово, если бы в мире объединились и придумали бы какую то единую организацию здравоохранения, и чтобы под ее эгидой накапливались бы данные по вакцине, со всего мира, без всяких секретов друг от друга.
Yksy
Давайте пожелаем российским хакерам успеха
footballer12
Хайли лайкли, да?
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