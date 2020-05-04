Британия подозревает российских хакеров в попытке украсть данные о разработке вакцины от коронавируса
Британские университеты и научные учреждения, которые проводят исследования, связанные с коронавирусом, подверглись хакерским атакам, сообщает The Guardian со ссылкой на данные Национального центра кибербезопасности (NCSC).
В попытках украсть данные, в частности о разработке вакцины против Covid-19, подозревают хакеров из России, Ирана и Китая.
NCSC заявил, что доля кибератак с целью кражи результатов научных исследований, связанных с коронавирусом, возросла, и назвал эту преступную деятельность «крайне предосудительной». При этом ни одна из хакерских атак не увенчалась успехом, отмечают британские СМИ.
Напомним, девять российских разработок вакцин против COVID-19 включены ВОЗ в перечень перспективных. Среди них и петербургская разработка. В Минздраве РФ пообещали, что российская вакцина будет готова до конца года. В мире сейчас насчитывается 83 кандидатные вакцины, из которых 6 уже проходят клинические испытания.