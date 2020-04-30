Студенты петербургского Политеха одними из первых в России сдали экзамены онлайн

Петербургский политехнический университет Петра Великого одним из первых в стране дал старт государственным экзаменам и защитам дипломов в дистанционном формате. Об этом рассказали в пресс-службе вуза 30 апреля.



Первыми онлайн систему на прочность протестировали слушатели заочного направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» Гуманитарного института. 10% студентов получили «отлично», более 75% – «хорошо». Все студенты успешно защитили выпускные квалификационные работы с присвоением квалификации бакалавра.