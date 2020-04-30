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30.04.2020 20:58
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Студенты петербургского Политеха одними из первых в России сдали экзамены онлайн

Петербургский политехнический университет Петра Великого одним из первых в стране дал старт государственным экзаменам и защитам дипломов в дистанционном формате. Об этом рассказали в пресс-службе вуза 30 апреля.

Первыми онлайн систему на прочность протестировали слушатели заочного направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» Гуманитарного института. 10% студентов получили «отлично», более 75% – «хорошо». Все студенты успешно защитили выпускные квалификационные работы с присвоением квалификации бакалавра.

«Сложно в экстренном порядке грамотно выстроить коммуникации удаленно. Это непросто как для обучающихся, так и для членов экзаменационной комиссии, – отмечает проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина. – Поэтому проблемы возникают не в технической стороне вопроса, а скорее психологического плана. Аттестация – это подведение итогов длительной работы преподавателей и студентов, поэтому процесс в дистанционном режиме более ответственен и волнителен для всех. Наша главная задача, несмотря на ситуацию, не снизить качество защит, дать возможность выпускникам продемонстрировать, чего они смогли достичь в стенах Политеха».

Политехнический университет, имеющий уже большой опыт в онлайн-образовании одним из первых в стране разработал нормативную базу по процедуре сдачи государственной итоговой аттестации в дистанционном формате и запустил свой образовательный портал. Своим опытом вуз делится с коллегами со всего мира.

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