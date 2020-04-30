Студенты петербургского Политеха одними из первых в России сдали экзамены онлайн
Петербургский политехнический университет Петра Великого одним из первых в стране дал старт государственным экзаменам и защитам дипломов в дистанционном формате. Об этом рассказали в пресс-службе вуза 30 апреля.
Первыми онлайн систему на прочность протестировали слушатели заочного направления подготовки «Реклама и связи с общественностью» Гуманитарного института. 10% студентов получили «отлично», более 75% – «хорошо». Все студенты успешно защитили выпускные квалификационные работы с присвоением квалификации бакалавра.
«Сложно в экстренном порядке грамотно выстроить коммуникации удаленно. Это непросто как для обучающихся, так и для членов экзаменационной комиссии, – отмечает проректор по образовательной деятельности СПбПУ Елена Разинкина. – Поэтому проблемы возникают не в технической стороне вопроса, а скорее психологического плана. Аттестация – это подведение итогов длительной работы преподавателей и студентов, поэтому процесс в дистанционном режиме более ответственен и волнителен для всех. Наша главная задача, несмотря на ситуацию, не снизить качество защит, дать возможность выпускникам продемонстрировать, чего они смогли достичь в стенах Политеха».
Политехнический университет, имеющий уже большой опыт в онлайн-образовании одним из первых в стране разработал нормативную базу по процедуре сдачи государственной итоговой аттестации в дистанционном формате и запустил свой образовательный портал. Своим опытом вуз делится с коллегами со всего мира.