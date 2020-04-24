Петербургский Политех поделился опытом «дистанционки» с ведущими вузами мира. Подход к преподаванию требует перемен

Как сообщает пресс-служба Политеха 24 апреля, инициатором видеоконференции на тему образовательных перемен в условиях пандемии стали университет Цинхуа и ЮНЕСКО. Опыт китайского вуза стал наиболее показательным. Там новый формат осваивают с февраля, преподают дистанционно больше четырёх тысяч курсов, включая физкультуру.

Массовый переход к онлайн-образованию может принести не только проблемы, но и открыть новые возможности. К такому выводу пришли руководители 20 университетов мира, единственным российским из которых стал Петербургский политехнический университет Петра Великого.

Среди участников отметились Йельский университет, Кембридж, Императорский колледж Лондона, миланский Политех, японский Васэда. Не обошли вниманием наработки Австралийского университета, Чили, Малайзии, кенийского Найроби и Корейского института передовых технологий.

И как показала дискуссия, в большинстве из них при переходе на дистанционное образование положились на интуиции - протоколов для таких преобразований нет нигде. Впрочем, как отметили в пресс-службе, петербургский Политех сложно назвать неопытным - университет практиковал онлайн-обучение и раньше, алгоритмы и понимание, как и что делать, есть.

По словам ректора СПбПУ Андрея Рудского, вуз был готов к срочному переходу на «дистанционку» и сейчас помогает освоиться другим университетам.

«Ситуация, в которой сейчас оказался весь мир, приведет к постоянным изменениям. Но будущее есть только у тех, кто меняется», - говорит он. Стремительный уход в онлайн заставил пересмотреть принципы и подход к подаче материала. Преподавать то же и так же сейчас нельзя, пришли к выводу участники, после обсуждения новые возможности увидели все.