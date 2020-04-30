Пандемия привела к самому сильному обвалу экономики в Европе за несколько десятилетий

Пандемия новой коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по экономике Европы за несколько десятилетий, и это видно уже по статистике за первые три месяца 2020-го.

По предварительным данным Евростата, ВВП в еврозоне (19 стран) в первом квартале 2020-го снизился на 3,8% в сравнении с предыдущим кварталом, а в ЕС (27 стран) — на 3,5%.

Статистическое управление Европейского Союза отмечает, что это самый резкий спад за всё время наблюдений (с 1995 года). Это при том, что меры по сдерживанию COVID-19 стали широко применяться только в марте, последнем месяце отчётного периода.