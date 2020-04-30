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30.04.2020 15:24
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Пандемия привела к самому сильному обвалу экономики в Европе за несколько десятилетий

Пандемия новой коронавирусной инфекции нанесла серьёзный удар по экономике Европы за несколько десятилетий, и это видно уже по статистике за первые три месяца 2020-го.

По предварительным данным Евростата, ВВП в еврозоне (19 стран) в первом квартале 2020-го снизился на 3,8% в сравнении с предыдущим кварталом, а в ЕС (27 стран) — на 3,5%.

Статистическое управление Европейского Союза отмечает, что это самый резкий спад за всё время наблюдений (с 1995 года). Это при том, что меры по сдерживанию COVID-19 стали широко применяться только в марте, последнем месяце отчётного периода.

Фото: Eurostat

«По сравнению с I кварталом 2019 года сезонно скорректированный ВВП в еврозоне снизился на 3,3% и на 2,7% — в ЕС после роста в 1,0% и 1,3% соответственно в предыдущем квартале», — говорится в сообщении. Это самое резкое снижение с третьего квартала 2009 года (тогда ВВП потерял 4,5% и 4,4% соответственно).

В то же время уровень безработицы в еврозоне с февраля по март вырос на 0,1 процентного пункта, до 7,4%. А в 27 странах ЕС этот показатель тоже поднялся на 0,1 пункта, до 6,6%. Число безработных в ЕС в марте достигло 14,141 млн человек. Это на 241 тыс. человек больше, чем в феврале.

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