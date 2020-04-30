Два ВАЗа разбились на Пражской, пассажир жёлтой «девятки» рассказал, как получил травму
В Петербурге осталось не очень много старых ВАЗов, но они находят друг друга на дорогах. Серьёзное ДТП с двумя отечественными машинами случилось в ночь с 29 на 30 апреля во Фрунзенском районе города.
Как сообщает очевидица Елена в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте», «Жигули» четвёртой модели выехали от дома 11 на Пражскую улицу, и в них на скорости влетела «Лада» девятой модели. «Два человека пострадали, один госпитализирован», - добавляет Елена.
Василий, по его словам, сидел справа от водителя в жёлтой «девятке», которая теперь восстановлению не подлежит. Он ударился лбом о ветровой стекло, а макушкой о крышу и «уехал с пробитой головой в больничку».
Точные обстоятельства ДТП выясняются.