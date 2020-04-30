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30.04.2020 01:11
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На Киевском шоссе мусоровоз потерял пухто и устроил массовую аварию. Есть пострадавший

По меньшей мере шесть автомобилей столкнулись в Гатчинском районе Ленинградской области 29 апреля. Автором аварии стал «разложившийся» мусоровоз.

О ДТП на Киевском шоссе «Фонтанке» сообщил один из водителей, насчитавший порядка десяти пострадавших машин. Очевидцы объясняют массовость апрельским гололёдом. В отделе пропаганды УГИБДД по Петербургу и области сообщают, что участников аварии не менее шести.

По предварительной информации, незадолго до одиннадцати часов вечера на 34 километре трассы «Петербург - Псков» с прицепа КамАЗ опрокинулось пухто с мусором, в результате столкнулись автомобили, двигавшиеся в той же полосе.

Скорая увезла в больницу одного человека. Он получил травмы средней степени тяжести.

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Комментарии (3)

Михаил Бураков
ПУХТО - это вообще-то аббревиатура:"Пункт утилизации и хранения твердых отходов". Пишется заглавными буквами.
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