Бельгия начнет выходить из изоляции 4 мая

Бельгия 4 мая начнет первую фазу выхода страны из изоляции, заявила на своем сайте вечером 29 апреля премьер-министр страны Софи Вильмес.



Она заявила о том, что это решение было принято по итогам совещания федерального правительства, руководителей регионов и специальной экспертной группы, созданной для разработки плана постепенной отмены ограничений.



Вильмес добавляет, что по оценке экспертов, нынешнее развитие эпидемии COVID-19 позволяет, как и предусмотрено, приступить 4 мая к начальной фазе бельгийского плана выхода из режима изоляции.

