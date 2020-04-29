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29.04.2020 23:30
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Бельгия начнет выходить из изоляции 4 мая

Бельгия 4 мая начнет первую фазу выхода страны из изоляции, заявила на своем сайте вечером 29 апреля премьер-министр страны Софи Вильмес.

Она заявила о том, что это решение было принято по итогам совещания федерального правительства, руководителей регионов и специальной экспертной группы, созданной для разработки плана постепенной отмены ограничений.

Вильмес добавляет, что по оценке экспертов, нынешнее развитие эпидемии COVID-19 позволяет, как и предусмотрено, приступить 4 мая к начальной фазе бельгийского плана выхода из режима изоляции.

При этом эксперты настаивали на том, чтобы как можно скорее были введены "необходимые защитные меры, (расширенное) тестирование и отслеживание (контактов зараженных)", которые должны сопровождать процесс постепенного выхода.

Подробный план первого этапа выхода страны из изоляции премьер-министр пообещала обнародовать завтра.

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Комментарии (1)

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