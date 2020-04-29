Будущего специалиста по защите информации задержали за требования обнаженных фото от второклассницы

Как стало известно «Фонтанке», второкурсник, который должен был стать специалистом по защите информации, с поддельного аккаунта в социальной сети с 18 апреля набился в друзья и стал писать второкласснице сообщения на сексуальные темы, а также присылать ей фотографии обнаженного мужского полового органа. Затем «друг» стал требовать ответных фото от девочки. Когда о переписке узнала мать ребенка, она обратилась в полицию.

Уголовный розыск задержал во вторник, 28 апреля, 18-летнего учащегося колледжа по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 8-летней девочки.

По факту «общения» было возбуждено уголовное дело. А уже через пять дней полиция стучала в квартиру в Выборгском районе, где молодой человек проживал с родителями.



Во время обыска у подозреваемого изъяли 6 мобильных телефонов, два планшета, два ноутбука и системный блок от стационарного компьютера.



Проводится дальнейшая проверка.

