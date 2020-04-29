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29.04.2020 10:05
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Будущего специалиста по защите информации задержали за требования обнаженных фото от второклассницы

Уголовный розыск задержал во вторник, 28 апреля, 18-летнего учащегося колледжа по подозрению в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении 8-летней девочки.

Как стало известно «Фонтанке», второкурсник, который должен был стать специалистом по защите информации, с поддельного аккаунта в социальной сети с 18 апреля набился в друзья и стал писать второкласснице сообщения на сексуальные темы, а также присылать ей фотографии обнаженного мужского полового органа. Затем «друг» стал требовать ответных фото от девочки. Когда о переписке узнала мать ребенка, она обратилась в полицию.

По факту «общения» было возбуждено уголовное дело. А уже через пять дней полиция стучала в квартиру в Выборгском районе, где молодой человек проживал с родителями.

Во время обыска у подозреваемого изъяли 6 мобильных телефонов, два планшета, два ноутбука и системный блок от стационарного компьютера.

Проводится дальнейшая проверка.

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Комментарии (2)

Чёрт Опасный
Однако!
Странные увлечения у парня 18-ти лет.
Или это способ откосить от армии?
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