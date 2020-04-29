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29.04.2020 08:35
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В Иркутской области местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса и задержали

Прокуратура, сотрудники полиции и Следственный комитет разбираются в поджоге леса в Усть-Кутском районе Иркутской области, в котором заподозрили чиновников местной администрации. Правоохранительные органы выехали на место, сообщили 29 апреля РИА Новости в областной прокуратуре.

По данным агентства, накануне в 200 километрах от города Усть-Кута в частных угодьях местные жители задержали трех представителей администрации Усть-Кутского района, в том числе первого заместителя главы района. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были обнаружены несколько канистр с бензином. Местные жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и вызвали правоохранителей.

Как утверждает «Байкал 24», мэр города Усть-Кут Александр Душин рассказал, что он и его сотрудники задержали первого заместителя мэра Усть-Кутского района Михаила Барса, начальника сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаила Тышкивского, пресс-секретаря мэра района Екатерину Анисимову и специалиста по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Сергея Ульянова.

Как пояснил РИА Новости представитель администрации Усть-Кута, участок, куда прибыли сотрудники администрации района якобы с целью поджога, принадлежит мэру города Александру Душину.

«У главы города есть фермерское хозяйство. Александр Викторович как раз находился там и вместе с работниками задержал прибывших», — рассказал представитель мэрии Усть-Кута.

По информации «Байкал 24», чиновники рассказывали, что приехали снимать очаги пожара с квадрокоптера. Якобы, это было необходимо для подготовки пресс-релизов и других материалов на тему пожарной безопасности в лесах района.

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Комментарии (8)

Pensioneer
Чиновникам бензин не для поджегов, а пьют они его. Суровые ведь мужики.
Pensioneer
Бензин не для поджегов, а пьют они его. Суровые мужики.
srg000
Не просто заподозрили, а сняли на видео и слегка навесили люлей - цинк тут - http://www.ust-kut24.ru/?p=72454 Еще с ними пресс-секретарь была - https://www.babr24.com/irk/?IDE=180747 Вся эта история - просто в голове не укладывается, клоуны. В 20-х годах поджигателей сразу расстреливали, чем сейчас это закончится - посмотрим.
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