В Иркутской области местные жители заподозрили чиновников в поджоге леса и задержали

По данным агентства, накануне в 200 километрах от города Усть-Кута в частных угодьях местные жители задержали трех представителей администрации Усть-Кутского района, в том числе первого заместителя главы района. В лодке, на которой чиновники прибыли в тайгу, были обнаружены несколько канистр с бензином. Местные жители заподозрили прибывших в намерении поджечь лес, задержали и вызвали правоохранителей.

Прокуратура, сотрудники полиции и Следственный комитет разбираются в поджоге леса в Усть-Кутском районе Иркутской области, в котором заподозрили чиновников местной администрации. Правоохранительные органы выехали на место, сообщили 29 апреля РИА Новости в областной прокуратуре.

Как утверждает «Байкал 24», мэр города Усть-Кут Александр Душин рассказал, что он и его сотрудники задержали первого заместителя мэра Усть-Кутского района Михаила Барса, начальника сельхозотдела администрации Усть-Кутского района Михаила Тышкивского, пресс-секретаря мэра района Екатерину Анисимову и специалиста по ГО и ЧС администрации Усть-Кутского района Сергея Ульянова.



Как пояснил РИА Новости представитель администрации Усть-Кута, участок, куда прибыли сотрудники администрации района якобы с целью поджога, принадлежит мэру города Александру Душину.



«У главы города есть фермерское хозяйство. Александр Викторович как раз находился там и вместе с работниками задержал прибывших», — рассказал представитель мэрии Усть-Кута.



По информации «Байкал 24», чиновники рассказывали, что приехали снимать очаги пожара с квадрокоптера. Якобы, это было необходимо для подготовки пресс-релизов и других материалов на тему пожарной безопасности в лесах района.