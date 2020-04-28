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28.04.2020 15:14
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Врач фигуристов сборной России занялся лечением тяжелобольных коронавирусом

Помощь врачам, борющимся с коронавирусом, пришла из Федерации по фигурному катанию. Как сообщает РИА Новости, во вторник, 28 апреля, доктор сборной России Филипп Шветский занялся лечением тяжелобольных коронавирусом в госпитале для ветеранов войн №2 города Москвы, который был временно переделан под прием зараженных Covid-19.

«Мы начали работать с тяжелыми больными, у которых новая коронавирусная инфекция протекает на фоне коморбидной патологии, то есть тяжелой хронической патологии органов и систем с ее декомпенсацией на фоне вирусной пневмонии. Это крайне тяжелая категория пациентов, требующая длительного лечения, в том числе и в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии, с высоким риском летального исхода на протяжении всей терапии», — рассказал Шветский.

Отмечается, что по специальности Шветский — анестезиолог-реаниматолог высшей категории.

Напомним, по данным на 28 апреля, число зарегистрированных случаев коронавируса в России за сутки выросло до 93 558, что позволило нашей стране обойти Иран с 91 427 чел., а еще ранее Китай. Россия занимает восьмое место по количеству заболевших в мире.

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Комментарии (2)

hedgehog_
норвежским лыжникам-астматикам удивлялись, а нашим фигуристам целый анестезиолог-реаниматолог требуется чтобы они могли кататься
srg000
Молодчина, не сдрейфил.
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