Врач фигуристов сборной России занялся лечением тяжелобольных коронавирусом

Помощь врачам, борющимся с коронавирусом, пришла из Федерации по фигурному катанию. Как сообщает РИА Новости, во вторник, 28 апреля, доктор сборной России Филипп Шветский занялся лечением тяжелобольных коронавирусом в госпитале для ветеранов войн №2 города Москвы, который был временно переделан под прием зараженных Covid-19.



«Мы начали работать с тяжелыми больными, у которых новая коронавирусная инфекция протекает на фоне коморбидной патологии, то есть тяжелой хронической патологии органов и систем с ее декомпенсацией на фоне вирусной пневмонии. Это крайне тяжелая категория пациентов, требующая длительного лечения, в том числе и в условиях отделения реанимации и интенсивной терапии, с высоким риском летального исхода на протяжении всей терапии», — рассказал Шветский.

