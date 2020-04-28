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28.04.2020 13:12
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Россия вышла на 8-е место в мире по количеству заразившихся коронавирусом. Позади Китай и Иран

Россия всего за два дня поднялась на две строчки в мировом рейтинге по количеству выявленных случаев COVID-2019.

Число зарегистрированных случаев коронавируса в России за сутки выросло до 93558, что позволило нашей стране обойти Иран с 91427, а еще ранее Китай. Такие данные приводятся 28 апреля на онлайн-карте Университета Джонса Хопкинса.

Первую строчку с большим отрывом удерживает США, где выявлено уже 988469 заболевших. Далее идут Испания с 229422 и Италия с 199414.

Россия отстает от закрепившейся на седьмом месте Турции на 18700 случаев. При этом Анкара не намерена отказываться от туристического сезона в этом году.

Общее число случаев коронавируса в мире уже на 50 тысяч превышает три миллиона.

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Комментарии (3)

Nafanka
"И всё-таки я повторю свой вопрос" (с) Как явствует из так называемых "открытых источников" в Китае громыхнуло ТОЛЬКО в Ухане. Ни в столице Пекине, ни в Шанхае, ни на их знаменитом курорте, где толпы отдыхающих со всего мира, ни ещё где более ТАКОГО НЕ было, город СРАЗУ изолировали от всего КИТАЯ, хотя воздушные артерии и аэропорты есть много где, и в самых перегруженных аэропортах поток будьте нате какой! По всему же миру эта хрень понеслась по СТОЛИЦАМ и остальным крупным городам - в ЧЁМ дело?! Пункт номер 2 Это не то направление, где нам следует "догонять и перегонять Америку" (с)! ))) Пункт номер 3 Какого хрена Америка, которая со своим ЦРУ следит буквально кто с кем спит САМА ПРОСПАЛА эту "приятную неожиданность"? Сама в доле и подставила своё население?! Как иранских учёных уничтожать - так всё Америка знает кто и на какие темы ведёт ТАМ разработки, а тут так обделалась! "Не верю!" (с)
Антон Ковалев
Гораздо интереснее смотрится в процентном соотношении, если подставить цифры из статьи и из википедии:

Страна Население Заболевших Процент
Испания 46940000 229422 0,489%
Италия 60360000 199414 0,330%
США 328200000 988469 0,301%
Иран 84023000 91427 0,109%
Россия 144500000 93558 0,065%
Турция 82000000 18700 0,023%
Китай 1393000000 84341 0,006%
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