Россия вышла на 8-е место в мире по количеству заразившихся коронавирусом. Позади Китай и Иран

Россия всего за два дня поднялась на две строчки в мировом рейтинге по количеству выявленных случаев COVID-2019.



Число зарегистрированных случаев коронавируса в России за сутки выросло до 93558, что позволило нашей стране обойти Иран с 91427, а еще ранее Китай. Такие данные приводятся 28 апреля на онлайн-карте Университета Джонса Хопкинса.



Первую строчку с большим отрывом удерживает США, где выявлено уже 988469 заболевших. Далее идут Испания с 229422 и Италия с 199414.



Россия отстает от закрепившейся на седьмом месте Турции на 18700 случаев. При этом Анкара не намерена отказываться от туристического сезона в этом году.

