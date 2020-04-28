В Петербурге за сутки выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусом. По России новый антирекорд — 6411

В России за сутки зафиксировано 6411 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд по приросту количества заболевших.



Как сообщили 28 апреля в оперштабе по борьбе с инфекцией, в Петербурге за сутки — 198 новых случаев. Таким образом, общее количество заболевших в городе составляет 3436 человек. Выздоровели 544 пациента, смертей за сутки больше не стало — их по-прежнему 27.

Петербургский оперативный штаб уточнил, что за день в городе обследовали почти 5000 человек. На карантине остаются 2828, из которых 41 в обсерваторе.

