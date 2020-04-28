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В России антирекорд по заболевшим за день

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28.04.2020 10:54
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В Петербурге за сутки выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусом. По России новый антирекорд — 6411

В России за сутки зафиксировано 6411 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд по приросту количества заболевших.

Как сообщили 28 апреля в оперштабе по борьбе с инфекцией, в Петербурге за сутки — 198 новых случаев. Таким образом, общее количество заболевших в городе составляет 3436 человек. Выздоровели 544 пациента, смертей за сутки больше не стало — их по-прежнему 27.

Петербургский оперативный штаб уточнил, что за день в городе обследовали почти 5000 человек. На карантине остаются 2828, из которых 41 в обсерваторе.

Первую строчку по количеству новых заразившихся удерживает Москва с 3075 пациентами, на втором месте Московская область с 523, а Санкт-Петербург замыкает тройку.

За сутки в России зафиксировано рекордное количество смертей — 72. Всего зарегистрировано уже 867 летальных исходов у заболевших коронавирусом. Вылечиться удалось 8456. Общее количество заболевших COVID-2019 по России составило 93 558.

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Комментарии (25)

PROM
У меня не сходится математика. Каждый день две-три недели читаю о ТЫСЯЧАХ заразившихся и СОТНЯХ переболевших.... Остальные где?
Mozg
Летальных случаев опять нет. Хорошо!

Смертность в Санкт-Петербурге постоянно ниже среднероссийской. Менее 0,8% от заразившихся официально.

А с учётом безсимптомно заразившихся вообще стремиться к нулю.
260638651
Фонтанка, с чем связано ограничение по количеству тестирований за сутки в ровно 5000? Это связано с нехваткой пипеток? Раньше было почти 10 000 в сутки. И обратите внимание, что процент заболевших увеличивается - раньше было 2-3% от протестированных, а теперь уже 4%.
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