В Петербурге за сутки выявлено 198 новых случаев заражения коронавирусом. По России новый антирекорд — 6411
В России за сутки зафиксировано 6411 новых случаев заражения коронавирусом. Это новый антирекорд по приросту количества заболевших.
Как сообщили 28 апреля в оперштабе по борьбе с инфекцией, в Петербурге за сутки — 198 новых случаев. Таким образом, общее количество заболевших в городе составляет 3436 человек. Выздоровели 544 пациента, смертей за сутки больше не стало — их по-прежнему 27.
Петербургский оперативный штаб уточнил, что за день в городе обследовали почти 5000 человек. На карантине остаются 2828, из которых 41 в обсерваторе.
Первую строчку по количеству новых заразившихся удерживает Москва с 3075 пациентами, на втором месте Московская область с 523, а Санкт-Петербург замыкает тройку.
За сутки в России зафиксировано рекордное количество смертей — 72. Всего зарегистрировано уже 867 летальных исходов у заболевших коронавирусом. Вылечиться удалось 8456. Общее количество заболевших COVID-2019 по России составило 93 558.