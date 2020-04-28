Путин поручил правительству представить график разработки вакцин для профилактики коронавируса. Срок — до послезавтра
Владимир Путин поручил до 30 апреля представить «план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции». Об этом 28 апреля сообщается на сайте Кремля.
Также правительство уже через два дня должно разработать порядок государственной регистрации вакцин с ускоренным запуском промышленного производства. В том же списке поручений содержится требование «принять меры по проведению медикаментозной профилактики (с учетом имеющегося международного опыта) в отношении медицинских работников и иных лиц, контактирующих с больными новой коронавирусной инфекцией». Доклад должен представить премьер-министр Михаил Мишустин до 15 мая.