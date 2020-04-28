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28.04.2020 14:07
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Путин поручил правительству представить график разработки вакцин для профилактики коронавируса. Срок — до послезавтра

Владимир Путин поручил до 30 апреля представить «план-график разработки вакцин для профилактики новой коронавирусной инфекции». Об этом 28 апреля сообщается на сайте Кремля.

Также правительство уже через два дня должно разработать порядок государственной регистрации вакцин с ускоренным запуском промышленного производства. В том же списке поручений содержится требование «принять меры по проведению медикаментозной профилактики (с учетом имеющегося международного опыта) в отношении медицинских работников и иных лиц, контактирующих с больными новой коронавирусной инфекцией». Доклад должен представить премьер-министр Михаил Мишустин до 15 мая.

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Комментарии (14)

Володя05.05
Президента и его окружающих псов( СМИ,врачей,тех кто ставит диагнозы и скрывает правду) К стене.
Вся это операция устрашения сделана для другого. Чипизация,отмывание бабла и поправки в конституции.
Karoteks
Им вакцина нужна или график? Учёные по графику могут и не сделать. Это творческий процесс.
А вот график повышения дебилизма власти можно (и нужно) построить, чтобы все видели.
Skazochny
мультики, графики, цирк уехал.
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