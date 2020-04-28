Олимпийские игры могут впервые отменить не из-за войны. «На этот раз мы сражаемся с невидимым врагом»

Летняя Олимпиада в Токио, перенесенная на 2021 год из-за эпидемии коронавируса, может вообще не состояться. Об этом во вторник, 28 апреля, сообщает Nikkan Sports со ссылкой на председателя оргкомитета Игр Ёсиро Мори.



По словам Мори, Олимпиада будет отменена, если ситуация с распространением инфекции не будет взята под контроль.



«Ранее Олимпиаду отменяли только из-за войны, но на этот раз мы сражаемся с невидимым врагом. Но если Олимпиада будет проведена после победы мира над вирусом, это будут соревнования, которые станут во много раз ценнее предыдущих Олимпийских игр», — заявил Мори.

