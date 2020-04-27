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27.04.2020 18:23
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Священникам пригрозили церковным судом. Патриарх Кирилл установил ответственность за нарушение ограничений из-за COVID-19

Не все священники отнеслись серьёзно к угрозе распространения коронавируса, это привело к большому количеству заражённых в монастырях и храмах. В связи с этим патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение правил профилактики COVID-19. Об этом сообщается на сайте РПЦ 27 апреля.

«В тех случаях, когда несоблюдение этих распоряжений и указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к церковно-административной ответственности в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью», — говорится в сообщении.

Из-за пандемии коронавируса храмы во многих регионах не принимают горожан. Очаг заболевания выявили в Серафимо-Дивеевском монастыре Нижегородской области, там заболели 76 человек. Ранее основатель Среднеуральского женского монастыря схиигумен Сергий (Николай Романов), который называл коронавирус мифом, был отстранен от служения.

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Комментарии (6)

Правительство призывает соблюдать режим самоизоляции и правила гигиены. При симптомах ОРВИ вызывать врача на дом тел гор лин 880002000112. За нарушение карантина пред. Адм. И уголовная отв-сть.
krasnonosov
Пора их распускать и на общественно полезные работы всех.
***_555
У них индульгенции от уголовной ответственности?
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