Священникам пригрозили церковным судом. Патриарх Кирилл установил ответственность за нарушение ограничений из-за COVID-19

Не все священники отнеслись серьёзно к угрозе распространения коронавируса, это привело к большому количеству заражённых в монастырях и храмах. В связи с этим патриарх Московский и всея Руси Кирилл особым распоряжением установил ответственность священнослужителей за несоблюдение правил профилактики COVID-19. Об этом сообщается на сайте РПЦ 27 апреля.



«В тех случаях, когда несоблюдение этих распоряжений и указаний повлечет за собой заражение человека коронавирусной инфекцией с последующей его смертью по причине этого заражения, виновный может быть привлечен к церковному суду, а в иных случаях — к церковно-административной ответственности в связи с намеренным игнорированием мер, позволяющих уберечь людей от массового заражения смертельной болезнью», — говорится в сообщении.

