Из-за коронавируса и самоизоляции родителей адвокат Почуев просит отпустить историка Соколова домой

Апелляционная жалоба на продление ареста обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и хранении оружия историка Олега Соколова будет рассмотрена в конце мая. Адвокат Александр Почуев уповает на пандемию.



О назначенной дате рассмотрения его жалобы Почуев сообщил в своем канале в WhatsApp 27 апреля. 21 мая он намерен убедить судью Санкт-Петербургского городского суда, что в СИЗО Соколову не место — там его жизни угрожает COVID-19, и историка не могут навещать пожилые родители, так как им ввиду возраста предписана самоизоляция. Соколов, пишет защитник, должен заботиться и о них, и о малолетних детях. Впрочем, аргументы не новы — то же самое Почуев в качестве аргументов заявлял на заседании о продлении меры пресечения 27 марта. Тогда историк выступал из камеры в столичном изоляторе «Бутырка» по видеосвязи, второго адвоката, Гущина, не пустили к Соколову из-за отсутствия в деле ордера, защита потерпевшей стороны и прокурор не дали обвиняемому закрыть заседание, в зал пустили и корреспондентов «Фонтанки».

