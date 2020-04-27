Из-за коронавируса и самоизоляции родителей адвокат Почуев просит отпустить историка Соколова домой
Апелляционная жалоба на продление ареста обвиняемого в убийстве аспирантки Анастасии Ещенко и хранении оружия историка Олега Соколова будет рассмотрена в конце мая. Адвокат Александр Почуев уповает на пандемию.
О назначенной дате рассмотрения его жалобы Почуев сообщил в своем канале в WhatsApp 27 апреля. 21 мая он намерен убедить судью Санкт-Петербургского городского суда, что в СИЗО Соколову не место — там его жизни угрожает COVID-19, и историка не могут навещать пожилые родители, так как им ввиду возраста предписана самоизоляция. Соколов, пишет защитник, должен заботиться и о них, и о малолетних детях. Впрочем, аргументы не новы — то же самое Почуев в качестве аргументов заявлял на заседании о продлении меры пресечения 27 марта. Тогда историк выступал из камеры в столичном изоляторе «Бутырка» по видеосвязи, второго адвоката, Гущина, не пустили к Соколову из-за отсутствия в деле ордера, защита потерпевшей стороны и прокурор не дали обвиняемому закрыть заседание, в зал пустили и корреспондентов «Фонтанки».
Последнее у Почуева и Соколова вызвало особенную тревогу, отражение этому нашлось и в апелляционной жалобе — защитник считает, что издание «осуществляет систематическую травлю как самого историка Соколова, так и его адвоката».
В настоящее время Соколов находится в Крестах, мера пресечения ему была продлена до сентября 2020 года.
Рассмотрение дела по существу назначено на 13 мая. По версии следствия, с которой Соколов соглашается, он убил сожительствующую с ним аспирантку 8 ноября выстрелом из обреза. Останки историк по частям выкинул в Мойку, но вместе с одной из частей тела упал и сам. Содержимое рюкзака полиция нашла, когда он был в больнице.