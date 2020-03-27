Выйдет ли историк Соколов на свободу. Текстовый онлайн из суда
В Петербурге проходит первое слушание по делу обвиняемого в убийстве 63-летнего Олега Соколова. Защита просит отпустить его под домашний арест. «Фонтанка» ведет трансляцию.
Октябрьский районный суд Петербурга 27 марта рассматривает ходатайство прокуратуры о продлении Соколову меры пресечения. Обвинение видит его по-прежнему в СИЗО, а самому историку застенки за пять месяцев поднадоели. Так как дело начинается в условиях пандемии, судья должна определиться, на какую дату отложить рассмотрение по существу.
Прокурор:
- Мера пресечения в виде заключения под стражу должна обеспечить беспрепятственное рассмотрение дела. В числе свидетелей его знакомые Соколова, соседи, и он может склонять их к изменению показаний.
Почуев утверждает, что пытался неоднократно выходить на связь с потерпевшими.
Прокурор берет слово и просит уже перейти к сути. Ей, кажется, утомительно слышать о демонизированном Соколове и ужасной прессе.
Судья:
- Вы считаете, что это результат демонизации - просьба оставить Соколова под стражей, да? А не убийство?
Судья зачитывает ходатайство адвоката Бакшеевой, представляющей потерпевшую сторону:
- Соколов длительное время не проживал с родителями, просим отказать в удовлетворении ходатайства об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста.
Почуев:
- Олег Валерьевич всю жизнь читал лекции. Его громкие разговоры - это чтобы вы (суд) его услышали. Говорю это, чтобы не было кривотолков.
Почуев:
- Олег Валерьевич так громко говорил не потому, что он хочет на кого-то надавить, а потому что говорит по видеосвязи.
Соколов:
- Моя мама прожила в Ленинграде блокаду, ей некому принести еду. Я мог бы не только попрощаться (я уверен, что срок будет достаточно серьезный), но решить немножко материальные вопросы. Я просто молю только ради моих родителей! Как совершенно сказал мой адвокат, скрыться мне - это абсурд. В данном случае есть только один момент - попрощаться с людьми, которые долг Родине отдали...
Судья остановила Соколова.
- Вы меня слышите, Олег Валерьевич?
- Я не слышу, что вы говорите.
- Потому что вы увлеклись.
Соколов:
- У отца получился такой непутевый сын, но за что его-то лишать возможности попрощаться?
Соколов:
- Моим отцу и матери исполняется по 86 лет. Отец фактически при смерти, он точно не доживет до моего возвращения. Отец отдал все здоровье службе Родине. Он инженер-полковник морской авиации, принял участие в 42 ядерных испытаниях на Новой Земле.
Соколов перешел на крик.
- Он меня больше не увидит, если я с ним сейчас не смогу находиться!
Почуев просит домашнего ареста, чтобы Соколова имел возможность заниматься творческой деятельностью.
Почуев:
- Также по набившей оскомину ситуации с пандемией коронавируса: его распространение касается пожилых людей. Олег Валерьевич в преклонном возрасте, его родители еще в более преклонном возрасте. Если, не дай бог, произойдет заражение, то в условиях СИЗО проведение реанимационных мероприятий невозможно, и оно повлечет летальный исход.
Почуев просит отправить Соколова под домашний арест.
- Его загранпаспорт сдан в МВД на переоформление, скрыться он никаким образом не может.
Почуев приобщает ходатайства отца и матери Соколова об избрании меры пресечения в виде домашнего ареста - по адресу их жительства.
Почуев:
- Родители Соколова - инвалиды, требуют постоянного ухода, он единственный сын, о стариках позаботиться некому. Мы бы хотели, чтобы присутствовала потерпевшая сторона и, возможно, проявила акт гуманизма. Стоит ли кому-то еще доставлять страдания? Олегу Валерьевичу необходимо завершить научные труды, которые он начинал еще с жертвой, чтобы передать потерпевшей стороне в качестве компенсации материального вреда.
Слово опять берет адвокат Почуев:
- Следствие завершено, Олег Валерьевич признал вину, оказывал следствию содействие, имеет положительные характеристики, все свидетели допрошены. Он не может воспрепятствовать расследованию.
Вроде как к сути переходим - продлению меры пресечения в виде содержания под стражей и назначения судебного заседания для рассмотрения по существу.
Судья отказывает в запрете на фото- и видеосъемку.
- Оснований для закрытия настоящего судебного заседания суд не усматривает.
Постановление ВС о коронавирусе не нарушено присутствием четырех представителей СМИ.
- Чтобы люди имели возможность все-таки ознакомиться, что у нас происходит, - говорит Максименко и предполагает, что, не будь карантина, в зале было бы не протолкнуться.
Прокурор:
- Нет никаких нарушений уголовно-процессуального законодательства. Эти люди (пресса. - Прим. ред.) присутствуют для того, чтобы соблюсти принцип гласности, чтобы информация была доступна неопределенному кругу лиц.
Она также возражает против рассмотрения дела в закрытом судебном заседании.
- Соколову предъявлены обвинение в убийстве (с интимными сторонами жизни не связано) и незаконном обороте оружия (с интимными сторонами жизни не связано). Полагаю, что оснований нет.
Почуев:
- В уголовном деле есть огромный пласт сведений об интимной жизни. Заседание должно быть закрытым.
Почуев:
- Не только трансляция, но и присутствие иных лиц... Есть постановление президиума ВС о коронавирусе... Если применять его, то применять для всех.
"Адвокат Соколова неоднократно комментировал в телевизионных передачах данные о личной жизни", - говорится в ходатайстве Бакшеевой. Она просит отказать в закрытии заседания.
Судья Максименко оглашает возражения потерпевшей стороны. Адвокат Александра Бакшеева (в суде не присутствует) против закрытого судебного заседания. Она не видит оснований, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом, для нарушения принципа гласности.
Судья спрашивает Соколова, поддерживает ли он ходатайство.
- Полностью поддерживаю!
Почуев просит полностью закрыть процесс, не только сегодняшнее заседание.
Судья Максименко оглашает ходатайства Почуева о проведении закрытого судебного заседания.
- В суде могут демонстрироваться фото останков, фото переписки интимного характера, телефонные переговоры Соколова и Ещенко.
Почуев:
- Это трагедия двух возлюбленных, а не тот ужас, который описывается средствами массовой информации.
Почуев:
- Коли ограничивать, так всех. Это нарушение конституционного принципа равенства.
Соколов:
- Я совершенно не понимаю присутствия этого средства массовой информации. Считаю это неэтичным - почему СМИ, столь извращенно все представляющее, здесь находится.
Соколов:
- Мне кажется непонятным, почему это, так сказать, средство массовой информации однобоко и извращенно подает факты [в отношении меня].
Почуев:
- Требую закрыть судебный процесс, удалить средства массовой информации.
Почуев:
- Четыре месяца Олег Валерьевич демонизируется отдельными СМИ.
Почуев:
- Есть ходатайство не по со составу суда, а по составу... присутствующих лиц. Ведется трансляция. Здесь присутствует издание "Фонтанка". Она осуществляет однобокую травлю историка Соколова и меня как подзащитного.
Перерыв закончился. Судья разъясняет Соколову права.
Судья спросила:
- Доверяете составу суда?
Соколов ответил утвердительно. Почуев опять тянет время:
- Мне нужно проконсультироваться наедине со своим доверителем.
Судья объявила перерыв 5 минут.
Судья отказала Почуеву в допуске второго адвоката к судебному заседанию. Суду не представлены ордер и удостоверение.
- Суд должен убедиться в достоверности документов. По видеокамере это невозможно, - сказала Максименко.
Почуев предлагает судье посмотреть ордер по видеосвязи.
Диспут о телемосте и втором адвокате затянулся.
Прокурор против. В уголовном деле нет ордера адвоката Гущина.
Почуев требует, чтобы Гущина вывели по видео-конференц-связи. Судья спрашивает мнения Соколова.
- Ну, если это возможно, то, конечно, я не против. Не настаиваю на этом, но... Адвокат Гущин - москвич, и буду доволен, что со мной рядом будет адвокат.
Почуев:
- Считаем, нужно допустить адвоката Гущина до заседания.
Судья:
- Зачем? У Соколова есть вы.
Судья разбирается с адвокатами Соколова.
У него есть Александр Почуев и еще, оказывается, один - Гущин Федор Александрович. Он москвич.
- Ранее привлекались к уголовной ответственности?
- Нет.
- Хроническими заболеваниями страдаете?
- Гайморит. Инфаркт был. Сердечник.
- С кем дети проживают? - спросила судья.
- С бывшей женой.
Семейное положение - разведен. Двое несовершеннолетних детей.
Соколов ответил утвердительно. Устанавливается его личность. 9 июля 1956, родился в Ленинграде, жил до задержания на Мойке. Образование высшее.
- Два высших, кандидат исторических наук, - добавил Соколов.
По первому - инженер-физик, по второму - историк.
- Преподавал в СПбГУ, автор 17 монографий, научных статей...
Судья прервала его.
- Это сейчас не очень важно.
"Слушается дело в отношении Соколова Олега Валерьевича, он принимает участие по видео-конференц-связи, - говорит судья Максименко. - Олег Валерьевич, вы нас видите и слышите?"
Суд пришел. Все встали и после "прошу присаживаться" сели. Начинаем.
Адвокат пришел. А тут скучненько. На ток-шоу было многолюднее.
Интересно, у Соколова есть стул? Стоит, не присаживается. Волнуется, может.
В условиях пандемии допустить в суд одну группу "текстовиков" и одну группу "телевизионщиков" - оптимальный вариант соблюсти ту же гласность. Но это так, мысли вслух.
До адвоката Александра Почуева дошло, что из суда будут текстовая и видеотрансляции. В своем чате он обратился к другим журналистам:
«Друзья, все ли согласны с тем, что только отдельные СМИ допущены для освещения процесса? Не нарушает ли это Ваши корпоративные принципы и принцип гласности, равенства и объективности? Прошу высказать Ваши профессиональные доводы».
Защита в течение пяти месяцев следствия пыталась «продавить» версию о психотравмирующей ситуации, в которую Ещенко погрузила Соколова. Безуспешно. Психиатры признали историка вменяемым и отдававшим отчет в своих действиях. Убийство совершено без аффекта, заключили они.
Сотрудник СИЗО предложил Соколову открыть окошко. Подсудимый отказался:
— Холодно будет.
Сотрудник — сама любезность:
— Лишь бы вам нормально было.
По версии обвинения, в ночь на 8 ноября 2019 года Соколов застрелил Ещенко из обреза ружья ТОЗ-17. Точнее, сначала выстрелил один раз, потом попытался задушить, а обессилев, выстрелил еще три раза. Тело пролежало в квартире историка на набережной Мойки сутки. В следующую ночь он сходил за инструментом, распилил убитую и выбросил по частям в Мойку.
Соколов для удаленного участия в процессе взял с собой несколько листов А4 и очки. Вероятно, какую-то речь от него мы сегодня услышим.
Дело Соколова поручили вести судье Юлии Максименко. Пока ее нет. И прокурора нет. И вообще тут малонаселенно.
Пока Соколов в клетке «Бутырки», а суд готовится к слушанию, адвокат Александр Почуев дает пресс-конференцию на открытом воздухе, о чем сам же и сообщает в своем Whatsapp-чате.
С умыслом или нет, Соколов оделся в тот же свитер, в котором его доставляли в ноябре 2019 года в Октябрьский райсуд на избрание стражи. Тогда он впервые «прощупал» почву в поисках сочувствия публики к себе. Обмолвившись, что убитая и расчлененная им 24-летняя аспирантка СПбГУ Анастасия Ещенко бросалась на него с ножом и вообще вела себя как чудовище.
Его выведут по видеосвязи. В общем, уже вывели.
Заседание назначено на 14 часов. Соколов находится в московском СИЗО-2 «Бутырка».