Соколов:

- Моя мама прожила в Ленинграде блокаду, ей некому принести еду. Я мог бы не только попрощаться (я уверен, что срок будет достаточно серьезный), но решить немножко материальные вопросы. Я просто молю только ради моих родителей! Как совершенно сказал мой адвокат, скрыться мне - это абсурд. В данном случае есть только один момент - попрощаться с людьми, которые долг Родине отдали...

Судья остановила Соколова.

- Вы меня слышите, Олег Валерьевич?

- Я не слышу, что вы говорите.

- Потому что вы увлеклись.