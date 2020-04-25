FONTANKA.RU - Санкт-Петербург онлайн
18+
Расширенный поиск
Погода
+3°C/Завтра: +6
74.72р80.25р
Пособие по безработице - опытКому разрешено работатьЗапреты в СПБ. ОфициальноГлавные новости о COVID-19ВСЁ О КОРОНАВИРУСЕ. ОНЛАЙН
25.04.2020 20:45
7
Печать

Нашествие диких пчел сняли на видео в Армавире. Десять лет назад они уже искусали человека до смерти

Жители краснодарского Армавира кроме коронавируса (там трое заболевших) столкнулись с другой проблемой — нашествием диких пчел.

На видео, которое 25 апреля прислал в редакцию читатель «Фонтанки», в небе кружат тысячи насекомых. И это при том, что рядом нет ни одной пасеки. Откуда взялось такое количество диких пчел — загадка для местных жителей.

Они сталкиваются с налетом перепончатокрылых не в первый раз. В 2010 году в Армавире дикие пчелы до смерти искусали сотрудника ветеринарного техникума Сергея Дьякова, который пытался снять с дерева их гнездо. Прибывшие медики из скорой не смогли ему помочь.

ПОДЕЛИТЬСЯ

ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

Рассылка "Фонтанки": главное за день в вашей почте. По будним дням получайте дайджест самых интересных материалов и читайте в удобное время.

Комментарии (7)

AEG
Чегой-то с логикой проблемы. Или у того, кто прислал новость, или у того, кто писал статью - "Нашествие диких пчел сняли на видео в Армавире..... рядом нет ни одной пасеки."
Дикие пчелы на пасеках не живут, а живут в лесах и рощах. При этом их гнезда свисают огромными "мешками" прямо с веток деревьев. Сам наблюдал в горах Кавказа. Нашествие может быть просто обычным вылетом больших количеств новых "семьи" одновременно.
Samal_5e4d4df31fec5
дикие пчёлы делают обалденно вкусный мёд, правда в лесах, а не степях и полях Кубани
Chinalove
Сколько миллионов гектаров леса сгорело в прошлом году? Экосистема нарушена. Чему удивляться?
читать все комментариидобавить комментарий

Наши партнёры

СМИ2

Lentainform

Загрузка...

24СМИ. Агрегатор

Новости компаний