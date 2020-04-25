Жители краснодарского Армавира кроме коронавируса (там трое заболевших) столкнулись с другой проблемой — нашествием диких пчел.



На видео, которое 25 апреля прислал в редакцию читатель «Фонтанки», в небе кружат тысячи насекомых. И это при том, что рядом нет ни одной пасеки. Откуда взялось такое количество диких пчел — загадка для местных жителей.

Они сталкиваются с налетом перепончатокрылых не в первый раз. В 2010 году в Армавире дикие пчелы до смерти искусали сотрудника ветеринарного техникума Сергея Дьякова, который пытался снять с дерева их гнездо. Прибывшие медики из скорой не смогли ему помочь.