Попова: Власти могут ужесточить ограничения контактов между людьми

Российские власти могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактов людей, если они не будут соблюдать уже введенные. Об этом в пятницу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

«Любая ошибка на любом из этих этапов может вернуть нас в ту точку, из которой мы по этим этапам начали свое движение. Абсолютно точно, что, если мы не убедим граждан, не уговорим их соблюдать все требования и все ограничения - на каждом этапе свой, мы вернемся туда же, откуда начали. И, возможно, а этого бы очень не хотелось, вынуждены будем принимать опять жесткие меры по ограничению взаимодействия, контактов между людьми и повернем все свои движения, вернемся в ту же точку, из которой вышли, повернемся вспять», - сказала она (цитата по ТАСС).