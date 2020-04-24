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24.04.2020 20:46
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Попова: Власти могут ужесточить ограничения контактов между людьми

Российские власти могут ужесточить имеющиеся меры по ограничению контактов людей, если они не будут соблюдать уже введенные. Об этом в пятницу заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова на совещании с ведущими эпидемиологами и вирусологами.

«Любая ошибка на любом из этих этапов может вернуть нас в ту точку, из которой мы по этим этапам начали свое движение. Абсолютно точно, что, если мы не убедим граждан, не уговорим их соблюдать все требования и все ограничения - на каждом этапе свой, мы вернемся туда же, откуда начали. И, возможно, а этого бы очень не хотелось, вынуждены будем принимать опять жесткие меры по ограничению взаимодействия, контактов между людьми и повернем все свои движения, вернемся в ту же точку, из которой вышли, повернемся вспять», - сказала она (цитата по ТАСС).

Попова добавила, что пока нельзя останавливаться и открыть все заведения и учреждения, закрытые из-за введенных ограничений. По ее словам, очень велик риск распространения коронавируса и взрывного роста числа новых заболевших в дальнейшем, если введенные меры не будут соблюдены как минимум еще 14 дней.

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Комментарии (7)

Kit.
"В России от дурных мер, принимаемых правительством, есть спасение: дурное исполнение" (ц)
igoruha
это уже истерика. видимо ей проплатили лоббирование максимального продления и ужесточения. те, кому это выгодно. те, кто зарабатывает сейчас на наших с вами проблемах
daisychain
>мы по этим этапам начали свое движение

Точно. Вся страна уже давно движется по этапам, от Централа Стабильность, через Сколенвставательный сортировочный пункт и до учреждения со скульптурной группой "Прорыв-За-Прорывом" на входе.
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