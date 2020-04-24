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24.04.2020 18:50
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Голикова: Люди устали от ограничений из-за коронавируса

Россияне устали от ограничительных мер из-за коронавируса. Важно оценить возможность их ослабления. Об этом 24 апреля заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

По её словам, несмотря на режим самоизоляции, в отдельных регионах страны граждане его не соблюдают, это вызовет тревогу, добавила она. Голикова отметила, что за прошедшую неделю число заразившихся коронавирусом возросло более чем в два раза. Среди молодых людей с коронавирусом от 18 до 29 лет умерли четыре человека, от 30 до 49 лет — 90 человек.

По ее словам, система здравоохранения работает с большим напряжением в Москве и Подмосковье. Ранее об этом же заявили в Петербурге.

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Комментарии (4)

Звездочёт
Люди устали от вашего присутствия в правительстве, мадам Арбидол. С вашими мозгами работать санитаркой в чумном бараке. Или торговкой на рынке.
zenotr
в северной осетии люди хорошо вышлм на цлицу
261052481
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