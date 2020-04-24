В Смольном льготникам взамен заблокированных проездных посоветовали пользоваться многоразовыми. Это дешевле, чем разовая поездка

Парламентарий требовал отменить блокировку проездных для пенсионеров и школьников. В обосновании он указывал, что есть пенсионеры, которые вынуждены ездить на работу, а также ухаживать за пожилыми родственниками.

Действие льготных проездных в Петербурге будет восстановлено после отмены ограничительных мер, направленных на нераспространение коронавируса. Это следует из ответа губернатора Александра Беглова депутату Заксобрания Борису Вишневскому. Тем, кому необходимо совершать поездки, градоначальник напомнил о возможности приобретать проездные длительного действия.

В ответе губернатора говорится, что право приостанавливать действие проездных Смольному дает принятый 1 апреля закон, который скорректировал Социальный кодекс. Он дает правительству полномочия на «установление временных особенностей предоставления установленных законами Санкт-Петербурга мер социальной поддержки и социальной помощи для отдельных категорий граждан за счет средств бюджета Санкт-Петербурга, включая временное изменение формы и порядка предоставления указанных мер и социальной помощи».

По мнению Вишневского, ни под «временные особенности», ни под «временное изменение порядка и формы» блокировка проездных не может подпадать.

Взамен градоначальник напомнил о возможности для тех, кому необходимо совершать поездки, пользоваться проездными длительного действия, «стоимость одной поездки по которым значительно ниже тарифа на разовый проезд». А также подчеркнул, что медикам, соцработникам и волонтерам выдаются карточки для бесплатного проезда.

Пока блокировка действует до конца апреля. В случае, если действие ограничительных мер не будет продлено, ее снимут, а действие проездных будет продлено на период их «простоя».