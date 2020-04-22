По их словам, загорелся один из домов по улице Чайковского. Свои слова они подкрепили фото и видео с места происшествия.

Огонь охватил старинную постройку в центре Петербурга. Об этом вечером 22 апреля сообщили читатели «Фонтанки».

По данным городского управления МЧС, информация о пожаре на улице Чайковского поступила на пульт спасателей в 21:15. Прибыв по адресу, они установили, что в двухэтажном капитально-ремонтируемом доме №9 горит чердак.



Возгорание удалось локализовать около десяти вечера. На месте происшествия работали 35 пожарных и семь единиц спецтехники. Сведения о пострадавших не поступали.