На Чайковского тушили пожар. В особняке Ламздорфа горел чердак
Огонь охватил старинную постройку в центре Петербурга. Об этом вечером 22 апреля сообщили читатели «Фонтанки».
По их словам, загорелся один из домов по улице Чайковского. Свои слова они подкрепили фото и видео с места происшествия.
По данным городского управления МЧС, информация о пожаре на улице Чайковского поступила на пульт спасателей в 21:15. Прибыв по адресу, они установили, что в двухэтажном капитально-ремонтируемом доме №9 горит чердак.
Возгорание удалось локализовать около десяти вечера. На месте происшествия работали 35 пожарных и семь единиц спецтехники. Сведения о пострадавших не поступали.
читатель "Фонтанки"
Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположен особняк Н. М. Ламздорфа, который был построен в конце XIX века.