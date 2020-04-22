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22.04.2020 22:38
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На Чайковского тушили пожар. В особняке Ламздорфа горел чердак

Огонь охватил старинную постройку в центре Петербурга. Об этом вечером 22 апреля сообщили читатели «Фонтанки».

По их словам, загорелся один из домов по улице Чайковского. Свои слова они подкрепили фото и видео с места происшествия.

Фото: Читатель "Фонтанки"

По данным городского управления МЧС, информация о пожаре на улице Чайковского поступила на пульт спасателей в 21:15. Прибыв по адресу, они установили, что в двухэтажном капитально-ремонтируемом доме №9 горит чердак.

Возгорание удалось локализовать около десяти вечера. На месте происшествия работали 35 пожарных и семь единиц спецтехники. Сведения о пострадавших не поступали.

читатель "Фонтанки"

Согласно данным открытых источников, по указанному адресу расположен особняк Н. М. Ламздорфа, который был построен в конце XIX века.

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