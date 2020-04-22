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22.04.2020 18:30
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Если очень хочется, то можно? На сайте «Аэрофлота» предлагался рейс в Европу и после приостановки продажи билетов

Российская авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на объявленную приостановку продажи билетов на международные рейсы до конца июля, предлагала улететь во Франкфурт 24 апреля. После интереса «Фонтанки» рейс с сайта убрали.

«Рейс SU2656, компании «Аэрофлот», летит 24.4.2020 в 15.30 из Москвы во Франкфурт. Билеты на рейс можно купить на сайте Аэрофлота. <...> Ограничение на выезд россиян, введённое правительством РФ, касается сухопутных границ, в число которых не входят международные аэропорты», — сообщило на своей странице в Facebook генеральное консульство Финляндии, подсказывая гражданам варианты выехать из РФ.

Далее финские дипломаты рекомендуют возвращенцам узнать о стыковочных рейсах до Хельсинки.

На сайте авиакомпании на момент публикации рейс еще можно было найти. Стоимость полета начиналась от 168 тысяч рублей по доступным бизнес-тарифам. После обращения «Фонтанки» в пресс-службу перевозчика рейс с сайта убрали, хотя он до сих пор виден на трекинговых сервисах, например Flightradar. Судя по сайту, самолет летал из столицы во Франкфурт и 21 апреля.

рейс на сайте «Аэрофлота»
рейс на сайте «Аэрофлота»

В «Аэрофлоте» не стали комментировать ситуацию.

17 апреля стало известно, что перевозчик не будет продавать билеты на международные рейсы до конца июля. «Мы приняли решение приостановить продажи до тех пор, пока не наступит определенность с возобновлением международного воздушного сообщения», — цитирует https://www.interfax.ru/business/704663 заявление компании «Интерфакс».

Напомним, что 27 марта правительство России приняло постановление 763-р, которое вводит временное ограничения на «движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные, речные и смешанные пункты пропуска через государственную границу Российской Федерации».

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Комментарии (2)

260871131
Ну вот наконец то объяснение почему всё ещё надо столько народу возвращать отовсюду. А они не перестают туда ехать. Красавцы! Продолжайте мучится с возвращением, но надоело, раз они такие бараны.
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