Российская авиакомпания «Аэрофлот», несмотря на объявленную приостановку продажи билетов на международные рейсы до конца июля, предлагала улететь во Франкфурт 24 апреля. После интереса «Фонтанки» рейс с сайта убрали.

«Рейс SU2656, компании «Аэрофлот», летит 24.4.2020 в 15.30 из Москвы во Франкфурт. Билеты на рейс можно купить на сайте Аэрофлота. <...> Ограничение на выезд россиян, введённое правительством РФ, касается сухопутных границ, в число которых не входят международные аэропорты», — сообщило на своей странице в Facebook генеральное консульство Финляндии, подсказывая гражданам варианты выехать из РФ.

