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22.04.2020 12:17
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Умерших с коронавирусом в Петербурге разрешили хоронить на двух кладбищах. И не в цинковых, а в деревянных гробах

Похоронить людей, которые умерли с подтвержденным диагнозом «коронавирус», можно либо на Иликовском кладбище в Ломоносове, либо на Новом Колпинском городском кладбище. Об этом 22 апреля рассказали в правительстве Санкт-Петербурга.

«Транспортировку и кремацию тел усопших осуществляет СПб ГУП «Ритуальные услуги». Погребение осуществляется в деревянных гробах с герметичным металлическим вкладышем. Захоронение осуществляют администрации кладбищ», – сообщают власти.

Отмечается, что кремация умерших в случаях подозрения на инфицирование COVID-2019 или при установленном диагнозе COVID-2019 осуществляется в отдельно стоящем кремационном цехе № 2 крематория без проведения ритуальных церемоний прощания.

Также чиновники подчеркивают: похороны или кремация возможны после получения разрешения Роспотребнадзора.

Отметим, что ранее петербургское управление Роспотребнадзора настаивало на том, что трупы с COVID-19 можно либо сжигать, либо хоронить исключительно в запаянных цинковых гробах. Прокомментировать свежее решение городских властей в ведомстве отказались. Как выяснила «Фонтанка», первым родственникам жертв инфекции на практике оказалось практически невозможно похоронить человека в гробу, только через кремацию.

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Комментарии (8)

_DH_
Чем "герметичный металлический вкладыш"-который в народе называют цинковый гроб лучше пластикового мешка?
Qqq1
Вирус погибает более 65градусов , вопрос -почему после кремации выбор пал именно на эти два кладбища ?
Павел Суворов
И в чем смысл?..
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