Умерших с коронавирусом в Петербурге разрешили хоронить на двух кладбищах. И не в цинковых, а в деревянных гробах

Похоронить людей, которые умерли с подтвержденным диагнозом «коронавирус», можно либо на Иликовском кладбище в Ломоносове, либо на Новом Колпинском городском кладбище. Об этом 22 апреля рассказали в правительстве Санкт-Петербурга.



«Транспортировку и кремацию тел усопших осуществляет СПб ГУП «Ритуальные услуги». Погребение осуществляется в деревянных гробах с герметичным металлическим вкладышем. Захоронение осуществляют администрации кладбищ», – сообщают власти.



Отмечается, что кремация умерших в случаях подозрения на инфицирование COVID-2019 или при установленном диагнозе COVID-2019 осуществляется в отдельно стоящем кремационном цехе № 2 крематория без проведения ритуальных церемоний прощания.

