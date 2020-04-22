Умерших с коронавирусом в Петербурге разрешили хоронить на двух кладбищах. И не в цинковых, а в деревянных гробах
Похоронить людей, которые умерли с подтвержденным диагнозом «коронавирус», можно либо на Иликовском кладбище в Ломоносове, либо на Новом Колпинском городском кладбище. Об этом 22 апреля рассказали в правительстве Санкт-Петербурга.
«Транспортировку и кремацию тел усопших осуществляет СПб ГУП «Ритуальные услуги». Погребение осуществляется в деревянных гробах с герметичным металлическим вкладышем. Захоронение осуществляют администрации кладбищ», – сообщают власти.
Отмечается, что кремация умерших в случаях подозрения на инфицирование COVID-2019 или при установленном диагнозе COVID-2019 осуществляется в отдельно стоящем кремационном цехе № 2 крематория без проведения ритуальных церемоний прощания.
Также чиновники подчеркивают: похороны или кремация возможны после получения разрешения Роспотребнадзора.
Отметим, что ранее петербургское управление Роспотребнадзора настаивало на том, что трупы с COVID-19 можно либо сжигать, либо хоронить исключительно в запаянных цинковых гробах. Прокомментировать свежее решение городских властей в ведомстве отказались. Как выяснила «Фонтанка», первым родственникам жертв инфекции на практике оказалось практически невозможно похоронить человека в гробу, только через кремацию.